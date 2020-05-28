Путін хотів розділити Україну по Дніпру до 2020 року – генерал

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін хотів у 2020 році поділити Україну по Дніпру й захопити її нові території.

Це він планував зробити, зокрема, щоб українська сторона знову пішла на поступки Кремлю. Про це в коментарі "Фактам" заявив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, протягом минулого року глава РФ разом зі своїм Генштабом, політичними і військовими аналітиками намагалися "дипломатичним шляхом нав'язати Україні свої правила гри". Йдеться про підписання угоди з підтримуваними Росією терористами на Донбасі. Але оскільки дипломатичні спроби ефекту не дали, підкреслив Романенко, у Путіна "залишався тільки силовий варіант".

"Путін хотів розділити Україну по Дніпру" – генерал-лейтенант Романенко

"Таке вже траплялося, коли після збройної агресії з боку РФ Україна змушена була підписувати договори, вигідні Путіну. Так, наприклад, було після Іловайська в серпні 2014 року, коли в котлі загинула велика кількість українських військових. Після Дебальцевого в лютому 2015-го ситуація була ще гіршою", – пояснив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Він зазначив, що саме тому російський лідер "планував на весну чергове військове загострення в Україні". Щоб, наприклад, поставити ультиматум: українська сторона повинна прийняти всі закони, які б влаштовували РФ, інакше та продовжуватиме військову агресію.

"Для цих цілей росіяни цілком могли зайти на територію України, захопивши східні і південні області. Найімовірніше, могли розділити нашу країну по Дніпру для того, щоб спробувати ще раз створити "Новоросію". А потім, мовляв, ви перекидайтеся, як хочете. Виходячи з потужності збройних сил РФ, вони цілком це можуть зробити", – вважає Романенко.

До того ж після такого "захоплення", додав він, на переговорах у Мінську за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини українська сторона "була б змушена погодитися на розведення військ". На думку генерал-лейтенанта, подібну "переможну ходу Україною" в Кремлі планували завершити до параду Перемоги.

"І потім із позиції сили диктувати світу свої умови", – підсумував Романенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній однокурсник лідера РФ Володимира Путіна Юрій Швець вважає, що російські збройні сили не здатні почати не те, що повномасштабну Третю світову війну, вони не зможуть впоратися навіть із великим локальним конфліктом.

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