"Путін хоче весь Донбас!" Портников вказав на тривожний сигнал для України

Підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про спрощений порядок надання українцям російського громадянства є сигналом для проросійських сил.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі "Путін хоче контролювати весь Донбас" на Еспресо, звернувши увагу на те, що документ підписаний якраз напередодні українських парламентських виборів.

"Цей указ... є чітким сигналом проросійським силам. І водночас нагадуванням про те, що війна і дезінтеграція України триватиме", – написав він.

"Новий указ Путіна створює для російського президента чудові можливості маневру і вибору подальшої долі ворожої держави, яку глава сусідньої країни хоче знищити. Путін може вибрати, наприклад, варіант "відновлення територіальної цілісності народних республік", про що неодноразово говорилося і в Донецьку, і в Луганську. При цьому звільнятимуть не просто території, допомагатимуть російським громадянам", – наголосив журналіст.

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За його словами, є й інший варіант, більш мирний – об'єднання Донбасу і створення автономії, населеної громадянами сусідньої Росії.

"Після цього на майбутньому України, її європейській інтеграції і добробуті можна буде поставити жирний хрест. А виборці Донбасу з колишніх виборців Януковича або Зеленського перетворяться просто на виборців Путіна. Ну або Медведєва", – додав Портников.

Він уточнив, що поки важко сказати, який варіант – відторгнення території Донбасу від України або "впихування" окупованої частини з тим, щоб вона поглинула і підпорядкувала собі решту Донбасу – вибере Путін.

"Однак очевидно, що російський президент і його прихильники у Києві діють за чітким планом, якого немає в української влади та суспільства. Вже не раз доводилося писати, що Україна взагалі виживала головним чином завдяки кремлівським помилкам. Якщо Путін перестане помилятися – нам буде непереливки", – зазначив журналіст.

За його словами, обрання новим українським президентом Володимира Зеленського і неминучий після парламентських виборів перехід влади до віртуальної партії "Слуга народу" і олігархічних угруповань створює для російського президента небувале вікно можливостей.

"Що думає президент України про закінчення війни, ми вкотре почули вчора – Зеленський взагалі не розуміє, чому ця війна почалася і яка її мета. Хто протистоятиме Росії у виконавчій владі, ми взагалі не знаємо. Суспільство деморалізоване і залежить від ілюзій люмпенізованої частини електорату. При цьому люди просто не хочуть помічати очевидних фактів – таких, як ось цей путінський указ. І зрозуміти, що з такими речами не жартують", – підсумував Портников.

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