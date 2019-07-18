Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Путін хоче весь Донбас!" Портников вказав на тривожний сигнал для України

1.9т Читати матеріал російською

Підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про спрощений порядок надання українцям російського громадянства є сигналом для проросійських сил.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі "Путін хоче контролювати весь Донбас" на Еспресо, звернувши увагу на те, що документ підписаний якраз напередодні українських парламентських виборів.

"Цей указ... є чітким сигналом проросійським силам. І водночас нагадуванням про те, що війна і дезінтеграція України триватиме", – написав він.

"Новий указ Путіна створює для російського президента чудові можливості маневру і вибору подальшої долі ворожої держави, яку глава сусідньої країни хоче знищити. Путін може вибрати, наприклад, варіант "відновлення територіальної цілісності народних республік", про що неодноразово говорилося і в Донецьку, і в Луганську. При цьому звільнятимуть не просто території, допомагатимуть російським громадянам", – наголосив журналіст.

Путін спростив отримання паспортів для Донбасу

Путін спростив отримання паспортів для Донбасу

колаж

За його словами, є й інший варіант, більш мирний – об'єднання Донбасу і створення автономії, населеної громадянами сусідньої Росії.

"Після цього на майбутньому України, її європейській інтеграції і добробуті можна буде поставити жирний хрест. А виборці Донбасу з колишніх виборців Януковича або Зеленського перетворяться просто на виборців Путіна. Ну або Медведєва", – додав Портников.

Він уточнив, що поки важко сказати, який варіант – відторгнення території Донбасу від України або "впихування" окупованої частини з тим, щоб вона поглинула і підпорядкувала собі решту Донбасу – вибере Путін.

Новини
Без втрати території: у Зеленського пообіцяли вигідну "угоду" з Путіним

"Однак очевидно, що російський президент і його прихильники у Києві діють за чітким планом, якого немає в української влади та суспільства. Вже не раз доводилося писати, що Україна взагалі виживала головним чином завдяки кремлівським помилкам. Якщо Путін перестане помилятися – нам буде непереливки", – зазначив журналіст.

За його словами, обрання новим українським президентом Володимира Зеленського і неминучий після парламентських виборів перехід влади до віртуальної партії "Слуга народу" і олігархічних угруповань створює для російського президента небувале вікно можливостей.

"Що думає президент України про закінчення війни, ми вкотре почули вчора – Зеленський взагалі не розуміє, чому ця війна почалася і яка її мета. Хто протистоятиме Росії у виконавчій владі, ми взагалі не знаємо. Суспільство деморалізоване і залежить від ілюзій люмпенізованої частини електорату. При цьому люди просто не хочуть помічати очевидних фактів – таких, як ось цей путінський указ. І зрозуміти, що з такими речами не жартують", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької та Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

  • В РНБО розповіли, що запланували у відповідь таємні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

  • Зі свого боку Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів РФ для жителів Донбасу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
21
3
Смішно
4
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Надо было объединять страну, а не разделять на сторонников русского мира и еврооптимистов. Портникова надо судить за сепаратизм, а также всю Петину свору
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Не только Донбасс, а ещё Харьков, Одессу и Мариуполь у чубатой сволочи заберёт!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel