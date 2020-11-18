Путін готується піти у відставку, – Гордон
За припущенням західних ЗМІ, 68-річний президент Росії нібито страждає на хворобу Паркінсона
Стан здоров’я може стати причиною його відставки в січні 2021 року, заявили журналісти
Це змусило главу РФ шукати гарантій власної безпеки
Президент Російської Федерації Володимир Путін, можливо, готується піти з влади.
Про це в етері каналу "Україна 24" 17 листопада сказав український журналіст Дмитро Гордон. Він звернув увагу на певні документи російської влади.
"Перший вже затвердили – про довічне сенаторство російських президентів, гарантії членів їхніх сімей і особисто їх. З того, що я бачив – заборонено садити, заборонено допитувати. Це дає можливість сказати, що Путін готує відхід", – наголосив журналіст.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що чутки про хворобу та можливий відхід з влади Путіна активно поширюються в пресі. Проте перевірити цю інформацію неможливо. Непрямим свідченням можуть слугувати окремі політичні події в Росії. Наприклад, термінове розв'язання питання про пролонгацію влади Путіна.