Путін готується піти у відставку, – Гордон

Президент Російської Федерації Володимир Путін, можливо, готується піти з влади.

Про це в етері каналу "Україна 24" 17 листопада сказав український журналіст Дмитро Гордон. Він звернув увагу на певні документи російської влади.

"Перший вже затвердили – про довічне сенаторство російських президентів, гарантії членів їхніх сімей і особисто їх. З того, що я бачив – заборонено садити, заборонено допитувати. Це дає можливість сказати, що Путін готує відхід", – наголосив журналіст.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що чутки про хворобу та можливий відхід з влади Путіна активно поширюються в пресі. Проте перевірити цю інформацію неможливо. Непрямим свідченням можуть слугувати окремі політичні події в Росії. Наприклад, термінове розв'язання питання про пролонгацію влади Путіна.