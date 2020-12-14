Путін готується до жорстких торгів з США, – Клімкін

Колишній глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін вважає, що у української влади немає єдності щодо планів по Донбасу. При цьому президент РФ Володимир Путін вже готується до жорстких торгів з США.

В ефірі каналу "Україна 24" він зазначив, що не бачить планів щодо вирішення конфлікту на Донбасі, оскільки в країні також не ведеться чесного діалогу з суспільством.

"Оскільки кожен українець повинен знати, це ж питання існування, а не питання якоїсь кумедної політики – ніякого руху вперед не буде. Це, на жаль, дуже добре розуміють і в Москві, і добре розуміють наші друзі і партнери. Тому зараз все знаходиться в стані полустагнаціі", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що всі очікують нову американську адміністрацію, прекрасно розуміючи, що основні важелі в руках Вашингтона.

"Всі чекають, як Вашингтон побудує свою стратегію, як він її буде обговорювати з ЄС. А потім почнеться торгівля, дуже жорстка. Путін до неї готується. Причому готується дуже активно, призначає... Лобісти ходять Вашингтоном оптом і в роздріб", – сказав Клімкін.

Політик вважає, що Донбас для Путіна є розмінною картою.

"Предметом торгів буде точно не Донбас, оскільки для Путіна Донбас – це розмінна карта, розмінна монета. Предметом торгів будуть ключові питання для Путіна – це стратегічна стабільність, енергоносії, санкції і Україна як така. Для нас питання Донбасу – це питання існування і повернення як такого, а для Путіна – розмінна карта, не більше", – додав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент РФ Володимир Путін може прийняти рішення про вихід російських військ з Донбасу в разі домовленості на більш широкому рівні, ніж російсько-український діалог. Таку думку висловив колишній закордонних справ України Павло Клімкін.