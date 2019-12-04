Путін готує Зеленському дві нові умови щодо Донбасу – генерал

Президент Росії Володимир Путін на переговорах у "нормандському форматі" може висунути президенту України Володимиру Зеленському дві додаткові умови щодо Донбасу.

Про це розповів у ефірі ObozTV колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи заплановану на 9 грудня зустріч "нормандської четвірки".

За словами Романенка, Путін хоче, щоб Україна ще далі розвела війська на лінії зіткнення, а також ухвалила закон про особливий статус Донбасу на постійній основі.

"Але ці питання нам поки що недоцільно розглядати, тим паче їх виконувати, тому що за ними дуже багато підводних течій. І тому вони переносяться безпосередньо на зустріч", – заявив він.

"Росіяни завжди починають з максимуму – зробити територію, через яку можна б було впливати військово-політично на ситуацію в Україні та на її перспективи. Потім йдуть якісь серединні рішення. Наприклад, в чомусь відновити Новоросію, або вийти на інші рамки . У них багато думок, на який термін буде підписано домовленість і так далі", – розповів генерал.

Романенко зазначив, що завдання української сторони – "чітко уявляти наші червоні лінії і їх не переходити, боротися за інтерес України". "Хоча зрозуміло, що якщо буде просування, воно буде компромісним", – додав він.

Також колишній заступник начальника Генштабу вважає, що Путіну невигідна консервація конфлікту, "коли Україна і її окупована частина розвиваються окремо".

"Це обтяжливо, це валіза без ручки, це тривалі санкції і багато чого, що Путін хотів би змінити", – пояснив Романенко.

"У кожного є своя мета, свій підхід, є максимум-мінімум. Але, як завжди, коли починаються переговори, досвід показує, що десь посередині можливо зійтися", – додав він.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно завершувати цю війну", – сказав він.

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

У мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

Обмін полоненими.

Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

Новий закон про особливий статус Донбасу.

Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться в будні о 17:30 на ObozTV.

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