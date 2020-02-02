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2 лютого • оновлено в 18:53
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"Путін дорого платить за Донбас!" Порошенко заявив про поразку Кремля в Україні

3.1т
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Збройні сили України, які були створені практично "з нуля", змусили країну-агресора платити високу ціну за розв’язану війну на Донбасі.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив у інтерв‘ю головному редактору видання Euractiv Георгію Готєву.

"Коли я був обраний президентом, то в Україні взагалі не було армії. Сьогодні ми маємо одну з найефективніших та одну з найдосвідченіших армій Європи, і ми витрачаємо понад 6% нашого ВВП на розвиток сектору. І результати цього Путін чітко розуміє, але, безумовно, нам дуже важко боротися проти найбільшої військової машини Європи", – зауважив Петро Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Зараз ми демонструємо, що Путін платить значно вищу ціну за ухвалення рішення продовжити наступальну операцію на Донбасі", – наголосив Порошенко.

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"Зараз надзвичайно важливо, що увесь світ розуміє, що це є російська агресія проти суверенної та незалежної держави. Росія також втрачає тисячі своїх солдатів на українському полі бою, і до цієї ситуації, безперечно, Путін не готовий, оскільки це небезпечно для стабільності всередині РФ", – переконаний п‘ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявляв, що для відновлення територіальної цілісності та суверенітету на тимчасово окупованих територіях Україні потрібна міжнародна миротворча місія ООН, яка забезпечить встановлення контролю над кордоном до початку політичного процесу в цьому регіоні.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
війна армія
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Что-то хреновое какое-то у Кремля поражение. Поражение якобы у Кремля, а валят пачками чубатых вышиватников-небратьев))) Как так-то?
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гы)) Перефразируя классика: "То, что вы ещё существуете в нынешнем виде, не ваша заслуга, а наша недоработка" и ВСУ к этому не имеет никакого отношения.
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Верстовский Сима
Верстовский Сима
Тільки завдяки Порошенко Україна не завойована ХЙЛОМ як Грузія за 8 днів,при Порошенко Україна зміцнилась зробила великий крок до ЕС і НАТО.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Верстовский Сима, бу-га-га! А с какой целью вас завоёвывать, чудик? Чтобы накормить? Нах вы упёрлись путину?
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Юг Руси
Юг Руси
Верстовский Сима, из твоего хрюканья, понял - "Укроина не завойёвана", "Грузия", "8 днив" - Это ты о грузино-российском конфликте! В том то и дело, что в Грузии были российские в0йска! А на Укроине - шахтёры вас гандошат!
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