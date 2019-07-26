Путін допоміг Зеленському: Слава Рабинович попередив Україну про небезпеку

Перемога на президентських виборах Володимира Зеленського не обійшлася без впливу Кремля.

Таку думку висловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович, передає "Апостроф". Він додав, що якщо Зеленський не скористається презумпцією довіри, справа дійде до імпічменту.

"Зеленський користується презумпцією довіри, щоб провести ті необхідні реформи, які не встиг або не зміг провести Петро Порошенко. Всі інструменти для цього у нього є. Але таким чином президент Зеленський взяв на себе фактично одноосібну відповідальність за все те, що він зробить або не зробить протягом свого президентського терміну", – заявив Рабинович.

Він додав, що швидше за все, у Путіна дійсно була програма впливу на українські вибори. І якщо не цілком, то частково вона увінчалася успіхом.

"Відсутність виразної передвиборної програми у Зеленського; успіх партії, яка створилася на основі телесеріалу, проходження в Раду некомпетентних людей, другий результат у фракції путінських агентів – це все називається втручанням у вибори, до якого Путін доклав руку", – вважає Рабинович.

За його словами, Росія близько 20 років тому проходила сценарій, за яким в Думу потрапили абсолютно непрофесійні люди.

"Наприклад, борець Олександр Карелін – він досі сидить в Думі. І бог знає, кого там немає. Виходить, що в цьому сенсі Україна відстала від Росії на 20 років і взяла самий ідіотський шкідливий російський досвід", – зазначив експерт.

Рабинович при цьому вважає, що Зеленський може не дотягнути до закінчення терміну.

"Якщо Зеленський не скористається презумпцією довіри, то, по-перше, з його фракції може вийти велика кількість депутатів, і він втратить більшість. По-друге, може початися процес імпічменту. По-третє, у вільних українців завжди в запасі є механізми виходу на вулицю і зміни влади нема на виборах. і самий цивілізований мирний сценарій – просто зміна президента після закінчення п'ятирічного терміну", – підсумував Рабинович.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Павло Казарін розповів, що після парламентських виборів в Україні фактично зникла система стримувань і противаг. Повну владу в країні отримав президент Володимир Зеленський.

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