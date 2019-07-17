"Путін був би мертвий!" Публіцист розкрив, хто змусив президента РФ захопити Крим

Президент Російської Федерації Володимир Путін став заручником силовиків, які насправді керують РФ.

Таку думку висловив польський публіцист Вітольд Гадовський. "Якби в 2014 році Путін не захопив Крим і частину Донбасу, то, очевидно, він би вже не був президентом Росії, а, можливо, і позбувся б життя. І його місце зайняв би якийсь більш жорсткий політик, який, на думку силовиків, зміг би захистити інтереси Москви в регіоні", — зазначив він, передає ИноСМИ.

На його думку, порівняно з правоохоронцями Путін — ліберал і західник, якби не тиск з боку людей із радикальними поглядами, він би давно великою мірою переорієнтував Москву на Захід.

"Режим Путіна — це не самодержавство. Рішення президенту підказують різні кола. Він сам — не найголовніший радикал у Кремлі, а прагматик, який діє, орієнтуючись на принципи ощадливого реалізму. Він усвідомлює, що його влада спирається на силовиків", — пояснив публіцист.

Володимир Путін

"Путін чудово знає, що цілою Україною він би вдавився. У Росії досить багато своїх економічних, соціальних і демографічних проблем. Одна справа — захопити країну, а інша — її окупувати. Україна — конгломерат різних стихій, кожна з яких тягне в свою сторону, впоратися з ними складно", — завершив Гадовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанатка Путіна присоромила окупантів у Криму і заявила, що за України було по-іншому. Український публіцист Павло Казарін зазначив, що кримчани вже зняли рожеві окуляри.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал