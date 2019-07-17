Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Путін був би мертвий!" Публіцист розкрив, хто змусив президента РФ захопити Крим

27.2т Читати матеріал російською

Президент Російської Федерації Володимир Путін став заручником силовиків, які насправді керують РФ.

Таку думку висловив польський публіцист Вітольд Гадовський. "Якби в 2014 році Путін не захопив Крим і частину Донбасу, то, очевидно, він би вже не був президентом Росії, а, можливо, і позбувся б життя. І його місце зайняв би якийсь більш жорсткий політик, який, на думку силовиків, зміг би захистити інтереси Москви в регіоні", — зазначив він, передає ИноСМИ.

На його думку, порівняно з правоохоронцями Путін — ліберал і західник, якби не тиск з боку людей із радикальними поглядами, він би давно великою мірою переорієнтував Москву на Захід.

"Режим Путіна — це не самодержавство. Рішення президенту підказують різні кола. Він сам — не найголовніший радикал у Кремлі, а прагматик, який діє, орієнтуючись на принципи ощадливого реалізму. Він усвідомлює, що його влада спирається на силовиків", — пояснив публіцист.

Володимир Путін

Володимир Путін

Новини
"Він патологічний брехун": Зеленському дали пораду перед зустріччю із Путіним

"Путін чудово знає, що цілою Україною він би вдавився. У Росії досить багато своїх економічних, соціальних і демографічних проблем. Одна справа — захопити країну, а інша — її окупувати. Україна — конгломерат різних стихій, кожна з яких тягне в свою сторону, впоратися з ними складно", — завершив Гадовський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанатка Путіна присоромила окупантів у Криму і заявила, що за України було по-іншому. Український публіцист Павло Казарін зазначив, що кримчани вже зняли рожеві окуляри.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
71
151
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
польская габония
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Diego Lena
Diego Lena
Після виходу з моєї попередньої роботи 3 місяці тому, я мав деяку удачу, щoоб дізнатися про цей сайт, який був для мене рятівним життям ... Вони пропонують роботу, за яку люди можуть працювати в Інтернеті зі свого будинку. Моя остання зарплата після роботи на них протягом 4 тижнів склала $ 27458 ... Дивовижна річ в тому, що єдине, що потрібно, це просто навички набору тексту і доступ до Інтернетy .... ⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Получается Украина Путину не нужна? Пользовался и кинул? Айяйяй.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel