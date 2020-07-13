Путін буде при владі до смерті, але не президентом, – Пономарьов

Колишній депутат російської Державної Думи Ілля Пономарьов вважає, що президент РФ Володимир Путін буде при владі до смерті, проте навряд чи на нинішній посаді.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. Пономарьов вважає, що той зберігатиме свою владу будь-якою ціною.

"Я думаю, що Путін буде при владі до смерті Путіна, так. Питання тільки, по-перше, коли це станеться і, по-друге, як будуть називатися його посади. Я не впевнений, що він буде залишатися на посаді президента Росії" , – зазначив колишній російський політик.

Пономарьов припустив, що Путін може стати президентом об'єднаної країни Білорусі та Росії.

"Ще що-небудь може придумати. Але абсолютно неважливо, як він буде називатися – він буде зберігати владу будь-якою ціною. Для нього вже занадто страшно йти. Тільки вперед ногами", – підсумував ексдепутат Держдуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня в Росії набули чинності поправки до Конституції, за які раніше проголосували росіяни. Серед іншого вони дозволяють чинному президенту Володимиру Путіну ще два рази поспіль переобиратися на цю посаду.