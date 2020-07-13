Путін буде при владі до смерті, але не президентом, – Пономарьов

Ілля Пономарьов вважає, що Путін буде при владі до смерті.

Колишній депутат російської Державної Думи Ілля Пономарьов вважає, що президент РФ Володимир Путін буде при владі до смерті, проте навряд чи на нинішній посаді.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL. Пономарьов вважає, що той зберігатиме свою владу будь-якою ціною.

"Я думаю, що Путін буде при владі до смерті Путіна, так. Питання тільки, по-перше, коли це станеться і, по-друге, як будуть називатися його посади. Я не впевнений, що він буде залишатися на посаді президента Росії" , – зазначив колишній російський політик.

Пономарьов припустив, що Путін може стати президентом об'єднаної країни Білорусі та Росії.

"Ще що-небудь може придумати. Але абсолютно неважливо, як він буде називатися – він буде зберігати владу будь-якою ціною. Для нього вже занадто страшно йти. Тільки вперед ногами", – підсумував ексдепутат Держдуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня в Росії набули чинності поправки до Конституції, за які раніше проголосували росіяни. Серед іншого вони дозволяють чинному президенту Володимиру Путіну ще два рази поспіль переобиратися на цю посаду.