Путін буде "дотискати" Лукашенка, аби знищити державність Білорусі, – Портников

Президент Росії Володимир Путін має намір "дотиснути" свого білоруського колегу Олександра Лукашенка, аби вибори в Білорусі проходили за його сценарієм й у результаті країна перейшла під остаточний вплив РФ.

Такою думкою в блозі на "Еспресо.tv" поділився український журналіст і публіцист Віталій Портников. Зауважимо, що 30 червня лідери двох країн зустрілися у Ржеві.

"Лукашенку потрібні від Путіна хоча б якісь економічні преференції – власне, на цих подачках він і живе всі ці 26 років. А Путіну від Лукашенка потрібна... Білорусь. Його цілі щодо цієї країни – як, втім, і щодо до України – визначені й давно артикульовані: "приєднуйтесь до Росії областями!" – зазначив журналіст.

Він пояснив, що "цілі області" главі країни-агресора необхідні для того, щоб зникла сама можливість відродження білоруської або української державності.

"Але якщо від України в результаті поглинання оскаженілою бандою чекістів і шовіністів ще може залишитися кривавий шматок, який Росія не зможе переварити, то від Білорусі не мало б залишитися нічого. Навіть і пам'яті про те, що вона існувала", – вважає Портников.

Путін і Лукашенко зустрілися у Ржеві (РИА Новости)

За його словами, кожен новий етап у розвитку цієї сусідньої країни Путін використовує для того, щоб наблизитися до своєї мети. Зі свого боку Лукашенко "викручуватиметься", хоча і очевидно, що він стурбований рівнем втоми білорусів від свого правління, активністю опозиційних кандидатів і економічними проблемами. Крім цього, додав журналіст, білоруський лідер розуміє, що багато жителів його країни – шанувальники російських телеканалів і радянського минулого – хочуть не просто нового президента, а "нового президента Путіна".

"У цій ситуації Путіну важко буде втриматися від спокуси сильно натиснути на свого "єдиного союзника" і обумовити будь-яку допомогу політичними поступками. Звичайно, більшу частину цих поступок Лукашенко пообіцяє зробити після виборів. Від багатьох його обіцянок, як зазвичай, залишиться порожній звук. Але не від усіх. І так Путін зробить ще один крок на дорозі до знищення білоруської державності", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "непорушну дружбу" з Росією й обійняв Володимира Путіна на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдату.