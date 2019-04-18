Дебати Порошенка і Зеленського: у Кремлі розповіли про плани Путіна

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков не знає, чи буде президент РФ Володимир Путін дивитися дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Однак від себе він заявив, що хотів би побачити це "цікаве видовище", передають "РИА Новости".

"Наскільки я розумію, це завтра о сьомій, тобто у нас це буде о восьмій (за Києвом і Москвою зараз однаковий час. — Ред.). Не можу сказати, я, чесно кажучи, сам збираюся з'ясувати, де можна буде подивитися. Цікаве, напевно, буде видовище", — сказав Пєсков.

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Порошенко погодився почати дебати із Зеленським на стадіоні в Києві 19 квітня о 19:00. Однак пропускати на НСК будуть за списками і посвідченнями особи.

В "Олімпійському" повідомили, що стадіон був орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин — із 09:00 до 00:00 19 квітня.

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