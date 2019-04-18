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Дебати Порошенка і Зеленського: у Кремлі розповіли про плани Путіна

1.9тЧитати матеріал російською

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков не знає, чи буде президент РФ Володимир Путін дивитися дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Однак від себе він заявив, що хотів би побачити це "цікаве видовище", передають "РИА Новости".

"Наскільки я розумію, це завтра о сьомій, тобто у нас це буде о восьмій (за Києвом і Москвою зараз однаковий час. — Ред.). Не можу сказати, я, чесно кажучи, сам збираюся з'ясувати, де можна буде подивитися. Цікаве, напевно, буде видовище", — сказав Пєсков.

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Дебати Порошенка і Зеленського: у Кремлі розповіли про плани Путіна

Апостроф

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінДмитро Пєсков
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Макарский Александр
Макарский Александр
Целый вечер на арене Украинского цирка два коверных укро-клоуна, Вальцман и ЗЕльцман! Они покажут новую программу- Европейске майбутне, или як за пять рокив за евротруселя прострыбать целую краину. Вход в кастрюлях-бесплатный! СУГС!
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