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Путін бреше про "диво-зброю": в Росії навели конкретні факти

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Президент Росії Володимир Путін бреше про ефективність "диво-зброї", якою постійно вихваляється. Низку аргументів на користь її переоцінки навела опозиційна російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна.

У статті для New York Times Латиніна по пунктах пояснила брехню Путіна, назвавши "суперзброю" надсекретними провалами Радянського Союзу. Докази та історичні факти переклала Інопреса.

Зі слів опозиціонерки, у першому випадку неможливо оцінити ефективність зброї, у другому – це продовження розробки ще забракованих при СРСР проектів і в третьому навіть доходить до того, що російські військові видають американські ракети за свої.

Володимир Путін

Володимир Путін

ocdn.eu

Латиніна зазначає, що хоча Росія давно вступила в фазу агресивного переозброєння, про "холодну війну" говорити не доводиться. Так, правоприємниця СРСР вже дуже часто хвалиться новими розробками – всім тим, що було раніше "надсекретними, спаленими до прочитання даними".

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Першим в списку журналістки йде зенітний комплекс С-400 "Тріумф", який зовсім недавно Туреччина придбала всупереч погрозам США. І хоча влада РФ заявляла, що це найкраща з коли-небудь створених ними систем ППО, її ефективність ніколи і нічим не була доведена.

"У технічних можливостей комплексу не було шансів показати себе в дії. Перше успішне випробування ракет 40H6E відбулося в 2015 році, через сім років після розгортання; випробування були завершені не раніше липня 2018 року, а в лютому минулого року першу партію відправили морем в Китай. Корабель потрапив у шторм, і хоча ці дорогоцінні ракети були імовірно щільно запечатані, російські чиновники заявили, що вони промокли і повинні бути знищені... Ми можемо бути впевнені, що те, що зробило ракетну систему С-400 такою, що не має аналогів - це те, що для її офіційного розгортання потрібно 11 років. І ми досі не можемо бути впевнені в тому, що вона повністю функціональна", – підкреслюється в статті.

Зенітний комплекс С-400 "Тріумф"

Зенітний комплекс С-400 "Тріумф"

Російське Агентство Новин

Наступний екземпляр, гіперзвукова крилата ракета "Авангард", хоча і може маневрувати, оскільки оснащена крилами, але на високій швидкості буде сильно втрачати в точності. І хоча, на думку журналістки, ракета здатна нанести удар і її не можна перехопити, однак це властиво для будь-якої російської міжконтинентальної балістичної ракети.

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"Насправді, це дуже стара ідея – оснастити балістичну ракету крилами, щоб вона могла маневрувати в атмосфері. Вперше вона була випробувана в 1944 році Вернером фон Брауном на деяких з його нацистських ракет V-2. Це глухий кут. На екстремальній швидкості і на траєкторії балістичного входу в атмосферу все, що купується в маневреності, втрачається в точності", – міркує Латиніна.

Гіперзвукова ракета

Гіперзвукова ракета "Авангард"

Російське Агентство Новин

Куди більш абсурдним є випадок із гіперзвуковою протикорабельною ракетою "Циркон": російські політики регулярно її плутають з ракетою США.

"На що вона схожа (ракета "Циркон"), сказати важко: кожен раз, коли нею хваляться російські чиновники, вони публікують фотографію гіперзвукового американського Boeing X52 Waverider", – йдеться в публікації

Ракета

Ракета "Циркон"

Комсомольська правда

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Путинская ракета "Циркон" — разработка 40-летней давности

Зрештою, Юлія Латиніна робить висновок, що хоча радянські ракети "Куб" і "Онікс" мали низку переваг у 80-х, виробництво гіперзвукової корабельної ракети так і не було розпочато: вона і не маневрена на будь-якій висоті, та й при надмірному нагріванні літала занадто низько, що робило її легкою здобиччю для ракет-перехоплювачів.

"Майже вся військова техніка, якої Путін хвалиться, має витоки в радянські часи. Коли проекти заходили в глухий кут, ці продукти забраковивается навіть радянськими військовими - не тому, що вони були занадто складні для виробництва, а тому, що були нефункціональні... Іноді вони просто перебільшують, як з С-400. Але, здебільшого, беруть надсекретні провали Радянського Союзу і намагаються перетворити їх в піар-успіхи", – підсумовує автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Путін Юлія Латиніна
Місце
Росія
Теги
зброя ракети ПВО Циркон холодна війна друга світова війна C-400
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Юг Руси
Юг Руси
дураки туреки, раз С-400 купили!! Надо было сначала с Юлей Латыниной,экспёрдом по вооружению посоветоваться, а потом решать, покупать или нет )))))))))))))))))))))))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "по мнению журналистки, ракета способна нанести удар и ее нельзя перехватить, однако это свойственно для любой российской межконтинентальной баллистической ракеты". Она сама то поняла что вякнула?)
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Оппозиционерке видней, что там в России с оружием. Специалистка! Вот как же денежек тетеньке хочется, села, взяла лист бумаги и ручку и за час на этой бумаге разнесла в пух и прах весь российский ВПК. Зачем столько текста, не понятно, написала бы - я ненавижу Россию - и за зарплатой.
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5
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Mihailova Kristina, скорее не за зарплатой, а за дозой..
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