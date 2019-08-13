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"Путін блефує": в Росії спрогнозували відносини із Зеленським

1.7т Читати матеріал російською

У трикутнику президентів США, України і Росії позиція глави РФ Володимира Путіна є слабкою, проте він може обійти Володимира Зеленського завдяки блефу.

Таку думку висловив оглядач російської редакції "Радіо Свобода" Єфим Фіштейн.

"У Путіна є козирі. Але всі вони биті. Він блефує, а Захід робить вигляд, що боїться. Принаймні, більшість. У Путіна дуже слабка внутрішньополітична позиція. А сильна відносно міжнародна взагалі не пов'язана з діями, а, скоріше, з західною реакцією", – зазначив він.

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Зеленський, Путін і Трамп

Зеленський, Путін і Трамп

Фіштейн також зазначив, що у відносинах трьох президентів багато на що може вплинути саме Зеленський.

"Я вважаю, що тут багато що залежить від українського президента. Якщо поставить свою гру так, що Трампу буде абсолютно ясно те, що вигідно Україні, вигідно і йому, Трампу, вигідно США. Це непроста справа, але це необхідно зробити. Все інше – не влучає в ціль. Трамп грає тільки з такими правилами гри, де він може отримати для Америки вигоду. Це поки можливо. Це не гарантовано. Але проблема в тому, що Зеленський ще не визначився зі своїм напрямком", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп назвав Зеленського "розсудливим" і висловив думку, що останньому вдасться домовитися з Путіним.

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Особи
Володимир Путін Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Путин блефует,да Путину на этого коротышку насрать,клоун ещё не дорос чтоб с Путиным тягаться.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
А зачем ему с клоуном умничать, пусть свидомитая обезьянка напрягается
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять какой-то эксперт учит ЗЕ6 Смотри, если ты будешь поступать так, что "что выгодно Украине, выгодно и ему, Трампу, выгодно США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
то США тебя поддержит! Трампу нужна выгода! В противном случае не жди поддержки США! А *эксперт* из Радио Свобода, агент ЦРУ.
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