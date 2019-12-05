Польське видання "Газета виборча" опублікувало статтю про українського президента Володимира Зеленського, у якій згадало гучний касетний скандал в Україні, а також відзначило, що глава РФ Володимир Путін не перестав бачити головним ворогом п'ятого президента Петра Порошенка і хоче посадити його у в'язницю.

OBOZREVATEL публікує повний переклад матеріалу.

Для президента України Володимира Зеленського медовий місяць у політиці точно закінчився. Сьогодні він стоїть перед фундаментальним вибором, який визначатиме його та майбутнє України.

"На перший погляд, справа виглядає як щось дуже небезпечне. Я сподіваюся, що Україна залишиться країною, в якій правоохоронні органи та судова система поважають верховенство закону. І в якому немає місця політично обумовленим репресіям. Будь-яка спроба залякати лідерів опозиції викличе занепокоєння в Європі. Повірте, я знаю, про що я говорю, бо маю власний досвід подібних питань".

Це коментар Дональда Туска (з пресконференції у Загребі, 21 листопада), коли він підбивав підсумки з'їзду Європейської народної партії. Таким чином він посилався на витік (19 листопада) записів з кабінету Романа Труби, директора Державного бюро розслідувань України. Записи, що показують глибину політичної кризи, у якій Україна опинилася під владою президента Володимира Зеленського.

Путін бачить головним ворогом в Україні Порошенка і хоче його ув‘язнити – польські ЗМІ

Стрічки показують, що розслідування, проведені ДБР щодо діяльності колишнього президента Петра Порошенка, особисто контролюються Андрієм Богданом – керівником Офісу президента. ДБР також отримує вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки (у відомій телефонній розмові з Дональдом Трампом 25 липня цього року Зеленський назвав його "стовідсотковою своєю людиною"), а також матеріали розслідування стосовно колишнього міністра охорони здоров'я Уляни Супрун (українка, яка народилася в США).

Він також отримав запевнення від Зеленського, що після початку розслідувань щодо конкретних осіб та галузей, він залишиться на чолі ДБР і після Нового року.

Відповідно до закону, ДБР має бути незалежним від виконавчої влади, оскільки його завдання полягає у розслідуванні злочинів на найвищих рівнях. Однак за правління Зеленського та його команди Бюро стало інструментом боротьби з опозицією, військовими заслугами в обороні країни та представниками влади на місцях.

Російський сценарій

Труба назвав записи "фейком", хоча він не заперечував, що його голос лунав на касетах. Він заявив, що розраховує випустити записи зі свого офісу, оскільки два місяці тому він повідомив про знаходження прослуховування. У Києві ходять чутки, що нинішня "вставка" – це лише фрагмент записів, які мають бути на сотні годин. І це робить Трубу особливо "токсичним" для нинішньої влади.

Причиною особливого головного болю Зеленського є те, що ДБР насправді керує колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковичам Андрій Портнов, який втік до Росії у 2014 році та повернувся після перемоги Зеленського. Портнов не приховує отриманого ним авторитету та цілей, які він має намір досягти.

Інформація про розслідування, ініційоване ДБР, спочатку оприлюднюється на його веб-сайті , а потім підтверджується пресслужбою ДБР. Він почуває себе безкарним, бо Андрій Богдан – його підлеглий за часів адміністрації Януковича.

Портнов заявляє публічно, що хоче помститися за Майдан та особисто Порошенку. Таким чином він відпрацьовує "гостинність", яку надав йому Кремль протягом п'яти років. Він знає, що Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні і що офіційно, караючи колишнього президента "за корупцію", він фактично буде ув'язнений за захист України від російської агресії. Щоб показати українцям ціну, яку кожен із них заплатить за опір проти Росії.

ДБР ініціював 13 проваджень, у яких Порошенко виступає свідком (заявником більшості є Портнов). Звинувачення в основному стосуються питань, пов'язаних із здійсненням влади, а не корупцією. Порошенку інкримінували інцидент 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.

Його "злочин" полягав у тому, щоб наказувати про проходження українських кораблів через Керченську протоку, що "спричинило ескалацію конфлікту з Російською Федерацією", а введення воєнного стану на території десяти областей "ймовірно спрямоване на узурпування влади".

Нагадаємо, три українські кораблі були обстріляні росіянами та викрадені у нейтральних водах Чорного моря, а 24 моряки до вересня цього року тримались у російській тюрмі. У випадку інциденту Україна отримала підтримку НАТО, США та ЄС, у травні Київ переміг у судовому процесі перед Міжнародним трибуналом морського права, який наказав Росії повернути викрадені кораблі. Вони повернулися в Україну тиждень тому, але все обладнання було пограбовано, навіть...туалети.

У рамках провадження у справі про інцидент у Керченсьській протоці ДБР вимагало, щоб Генеральний штаб України мав доступ до всієї документації, включаючи "Стратегічний план використання Збройних Сил України" у разі повномасштабної війни з Росією. Військовослужбовці крутили пальцем у скроні, бо це найпотужніший секрет.

Проте співробітники надали прокурорам відповідні пояснення. Для росіян, як з'ясувалось, тому що Слідчий комітет РФ все ще веде провадження проти українських моряків за "збройне порушення кордону РФ".

Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. Для тих, хто не знає деталей, вони використовують гасло "боротьба з корупцією" та "врегулювання" попереднього органу влади для своєї "злочинної діяльності".

Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві: Порошенко та його "партія війни", які прийшли до влади в результаті "збройного перевороту" під час революції на Майдані, несуть відповідальність за спалах війни у 2014 році.

Ще недавно здавалося, що це лише російська пропаганда, відірвана від реальності. У Кремлі їм більше не доводиться докладати зусиль, адже саме українці доповнюють "докази", зібрані росіянами.

Суспільство вимагає крові

Три тижні тому ДБР просила Генеральну прокуратуру порушити справу проти Порошенка за кримінальне переслідування за інші "зловживання владою". Підозра мала полягати в тому, що в травні цього року він призначив трьох членів Вищої ради правосуддя – органу, призначеного для обрання суддів загальних судів.

Це частина реформи судової системи, яка працювала протягом чотирьох років за численної участі західних консультантів. Реформу оцінили ЄС, США, Канада та Японія. У рамках нього було обрано новий склад Верховного Суду та спеціальний Верховний антикорупційний суд, у наступні два роки повинні бути обрані судді нижчих судів.

Однак Зеленський викинув реформу на смітник, скасувавши обраний Верховний Суд і Верховний антикорупційний суд. Західні посольства протестували, заявивши, що це замах на незалежність судової влади. Венеціанська комісія також приїхала до Києва, щоб зупинити спустошення реформи та судів.

Однак молоко розлилося, і його буде важко очистити, адже первісна мета Зеленського та його команди полягала в тому, щоб сконцентрувати владу на моделі Януковича. На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити "революцію назад ".

Пропаганда - це реформування країни, але насправді йдеться про нехтування змін, які відбулися в Україні після Майдану. Вона розпочалася із спроби прийняття закону про люстрацію, яка мала торкнутися всіх державних службовців післямайданного періоду (2014-2019), тобто очистити владу так, як це зробили за прикладом Януковича та його однодумців, які втекли до Росії.

Частина суспільства протестувала, Захід також проти цієї ідеї. Зеленський відмовився від цієї ідеї, але "перевірку" було наказано провести в багатьох установах, в тому числі прокуратурі. Її завдання, – заявлене в одному з інтерв'ю генпрокурором Рябошапкою, – відповідати очікуванням суспільства, яке "вимагає крові та ув'язнення".

Рябошапка цитував Зеленського, який в середині вересня викликав керівників силових міністерств і розповів про "бажання простого народу". "Касети Труби" містять докази організації наради та вказівки президента.

Репресії торкнулися і військових. На початку листопада начальник управління матеріального забезпечення Міністерства оборони генерал Сергій Марченко був поміщений за грати. ДБР звинуватило його та декількох колег у купівлі несправних жилетів, а Київський районний суд посадив його за ґрати.

Генерал – колишній офіцер легендарної 79-ї штурмової бригади, герой боїв на Донбасі 2014 року, включаючи оборону Донецького аеропорту. Суд відмовився визнати поруку, надану трьома генералами, нагородженими орденом Героя України за бойові дії на фронті та кількома заступниками. Влада хоче показати громадськості, що за часів Порошенка "розкрадали армію", генерали – корумповані злочинці, а колишній президент займався "зароблянням грошей на війні".

А якщо так, то навіщо взагалі стріляти? – питання народжувалося б у свідомості мільйонів українців.

Ефект Януковича

У своїх показаннях перед комітетом з питань розвідки Палати представників США Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у Посольстві США в Києві розповів серед інших про спільну розмову з Куртом Волкером (колишнім спецпредставник Держдепу у справах України) з Андрієм Єрмаком (радником із закордонних справ Зеленського) та його колегою Ігорем Новіковим. Розмова відбулася в середині вересня і була частиною підготовки до зустрічі Трампа із Зеленським (25 вересня).

Волкер попередив команду Зеленського проти репресій Порошенка, зокрема за інцидент у Керченській протоці. "Тоді, – повідомив Тейлор, – Єрмак і Новіков вийняли свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів. Там були брат та двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на сході України. Вони показали це Курту і мені, сказавши, що винен Порошенко".

Спершу Єрмак звинуватив Тейлора у свідченні неправди, але коли він стримував своє слово, Єрмак передумав.

"Ми з президентом Зеленським, – написав він у Facebook, – намагаємося домогтися миру, але в Україні є багато політиків, які не хочуть закінчувати війну. Вони цього не хочуть, тому що вони багатіють на війні як матеріально, так і політично, бо від цього зростає їх підтримка".

Мантра про "збагачення Порошенка на війні" роками повторюється російською пропагандою, тим самим лейтмотивом користувалися й українські телеканали, зокрема канал "1+1" олігарха Ігоря Коломойського. "Мій бізнес-партнер", як Зеленський представив його перед квітневими виборами.

Через півроку після захоплення влади Зеленського немає сенсу шукати докази того, що Порошенко "розбагатів" на війні. Навіть так званий скандал з "Укроборонпромом" (державний концерн у сфері ОПК), який сколихнув країну в лютому і поховав шанси Порошенка на переобрання, виявився медійним видовищем. Корупції не було виявлено, і ніхто не звинувачувався у "злочині", хоча, за даними журналістського розслідування, у скандалі мав би бути причетний і сам президент.

Тому Генпрокуратура хоче притягнути Порошенка за "зловживання владою". Але з цим також є проблеми. Звинувачення розмиті (Порошенко заявив, що "навіть кури з них сміються"), колишній президент отримав підтримку з-за кордону (крім Туска, серед інших, від канцлера Ангели Меркель та віце-прем'єр-міністра Канади Крісті Фріланд), а влада також побоюється "ефекту Януковича" ". Президент-втікач у 2011 році посадив колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко до в'язниці, але через два з половиною роки йому довелося покинути країну і він був засуджений за зраду. Юлія Тимошенко вийшла з тюрми і досі відіграє важливу роль на політичній арені.

У Зеленського ще є вибір

Коломойський, перш за все, намагається поставити Порошенка за ґрати, бо він знає, що після такого кроку Зеленський не матиме повороту назад і повинен грати за своїм сценарієм. У недавньому інтерв'ю The New York Times олігарх заявив про необхідність повернення України до Росії.

Захід "нічого не давав Україні", тоді як Україну "підштовхували США" до війни з Росією. Він навіть випустив ціну за це повернення: 100 мільярдів доларів.

Виявляючи свої цілі, Коломойський став головною проблемою Зеленського. Олігарха не влаштовували прибутки від оновленого імпорту електроенергії з Росії (відповідний закон був прийнятий спеціально для його компаній) та потужним впливом на штатний розпис посад у державі (Богдан – його адвокат, у парламентській партії Слуги нації Коломойського є близько 50 "шабель", кілька міністри – його люди). Мета Коломойського – повернути ПриватБанк, в якому 70 відсотків українців мають свої рахунки.

У 2016 році банк був націоналізований, оскільки Коломойський та його партнери взяли з нього 5 мільярдів доларів. За допомогою Заходу НБУ банк рекапіталізували і подали до суду в Лондоні позов проти колишніх власників на суму близько 3 мільярдів доларів.

У той же час у США розпочалося розслідування стосовно відмивання "брудних грошей" Коломойським в розмірі 680 мільйонів доларів. Побоюючись екстрадиції до Америки, він оселився в Ізраїлі. Він повернувся в Україну після зміни влади і вирішив, що став її правителем.

Для Заходу, особливо МВФ, справа "ПриватБанку" є "червоною лінією" – будь-яка поступка Коломойському порушить співпрацю, і це означатиме величезні проблеми для української економіки. Більше – МВФ вимагав прийняття спеціального закону, який заборонятиме повернення націоналізованих банків (їх всього кілька десятків) колишнім власникам. А середовище Зеленського посилає сигнали, що президент прийняв це.

Олігарх пішов ва-банк. Люди, яких він наймав на кілька днів, пікетували центральний банк і навіть проривалися всередину. У цій ситуації керівництво НБУ заявило, що метою Коломойського є торпедування співпраці з МВФ, але банк не має наміру відмовлятися.

І в цьому питанні НБУ має повну підтримку президента та уряду. У випадку, коли Порошенка звинуватили в Генеральній прокуратурі, один із депутатів дав Рябошапці ультиматум: або ви порушуєте провадження у справі та відправляєте до парламенту запит про відмову від недоторканності колишнього президента, або ви втрачаєте свою посаду.

Для Зеленського медовий місяць у політиці точно закінчився. Сьогодні він стоїть перед фундаментальним вибором, який визначатиме його та майбутнє України. Росіяни, їхні українські агенти та Коломойський кинули всі сили, щоб посадити Порошенка до в'язниці, припинити співпрацю з МВФ та запровадити авторитарне правління. А це означає здачу Росії та розрив із Заходом.

Наразі, молодий президент не прийняв остаточного рішення по жодному з цих питань. У Зеленського ще є вибір. І, схоже, він зрозумів суть виклику, який стояв перед ним. У вівторок парламент ухвалив закон, суть якого полягає у зміні структури ДБР та її нинішнього керівництва. Через кілька днів Труба втратить свою посаду, а західні експерти впливатимуть на вибір нового директора.

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