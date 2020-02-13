"Путін хвилюється й атакує": Волошин назвав мету скликання Радбезу ООН

Військовий експерт, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин заявив, що ініціативу щодо скликання Ради безпеки ООН можна розцінювати як атаку Росії напередодні чергової зустрічі в нормандському форматі.

"Путін намагається привернути до себе увагу й атакує", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

За прогнозами експерта, на засіданні Радбезу російська сторона вкотре озвучить звинувачення на адресу України за те, що вона нібито не виконує Мінські угоди. "Кремль працює на випередження. Вони спробують показати, що Україна не зацікавлена у врегулюванні конфлікту на Донбасі, та, фактично, зірвати зустріч у нормандському форматі", – припустив він.

Володимир Путін, Радбез ООН, колаж

У цьому контексті Волошин зауважив, що "від нормандської зустрічі залежить дуже багато чого", зокрема "російсько-французькі та російсько-німецькі питання". Звинувачення, які прозвучать на адресу Путіна в Берліні, можуть негативно позначитися на відносинах з Європою і, зокрема, "заблокувати "Північний потік-2".

"У Путіна багато проблем не тільки в Україні, не тільки з нормандським форматом, але й, наприклад, у Сирії. Він рятується і має намір здійняти ґвалт на рівні Радбезу ООН. Це те ж саме, що злодій, бешкетник, хуліган кричить: "Рятуйте! Б'ють!" Тоді звинувачення на його адресу звучатимуть інакше", – пояснив експерт.

"Але я сподіваюся, що на цьому засіданні Радбезу ООН світова спільнота дасть належну оцінку тому, що скаже Путін", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, Росія скликала Раду безпеки ООН на 18 лютого. Засідання буде відкритим за участю представників ОБСЄ. Заявлена мета – аналіз виконання Мінських угод.

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