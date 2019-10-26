Україна не йде в НАТО? МЗС розгромили за підмахування Кремлю

Якщо Україна відмовиться подавати "повторну" заявку на отримання Плану Дій щодо членства в НАТО, світ вважатиме це відмовою країни від курсу просування в Альянс.

Про це на своєму Facebook написав український політик В’ячеслав Кириленко, коментуючи заяву заступника міністра закордонних справ Єгора Божка. 25 жовтня вн сказав, що Міністерство оборони та закордонних справ вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Україна і НАТО 5 канал

"Мовляв, вже була заявка від 2008 (!) року. Але справа не у цій заявці, яку подали ще за Ющенка, а у небажанні "зеленої" влади взагалі наполягати на ПДЧ та порушувати це питання на найближчому засіданні Північноатлантичної Ради НАТО у Києві. Весь світ прочитає це, як відмову України від курсу активного просування до членства у НАТО. Путін аплодує. Проросійські жести нашого МЗС стають на диво систематичними", – підкреслив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко записав відеозвернення, у якому закликав підтримати підготовлену його політсилою заяву щодо ПДЧ до грудневого саміту НАТО.

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