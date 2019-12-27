"Путін – агент СБУ": Соколова показала знакову "обмовку" президента Росії на пресконференції

Українська журналістка Яніна Соколова звернула увагу, що на щорічній пресконференції президент Росії Володимир Путін використав правильне формулювання "в Україні", а не "на Україні".

Фрагмент промови глави країни-агресора телеведуча показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, говорячи про відведення військ на Донбасі, Путін на долю секунди задумався, обираючи прийменник, але все ж озвучив коректне словосполучення.

"Правда, чомусь наші партнери в Україні не хочуть розведення по всій лінії зіткнення", – сказав президент Росії.

Соколова з гумором відреагувала на таку "трансформацію" Путіну і жартома припустила, що він став проукраїнським агентом.

"Володимир Володимирович Путін – агент СБУ і всі ці роки працював на Україну! І тільки на цій пресконференції вперше за 20 років Володимир Володимирович Ісаєв був як ніколи близький до провалу. Путін сказав в Україні?! Тепер ви розумієте, що відбувається насправді?" – звернулася до глядачів журналістка.

Яніна Соколова та Володимир Путін

"Путін не Крим приєднав до Росії, а Росію до українського Криму! "Північний потік-2" почав будувати, щоб довести до банкрутства "Газпром", а Пєскова змусив відростити вуса, щоб той був схожий на запорізького козака. Ночами, коли Володимира Володимировича ніхто не бачить, він виколупує з пельменів ненависний фарш і запихає туди вишню. На грудях у нього татуювання не Леніна, а поголеного Шевченка. А його улюблений співак Расторгуєв – це клон Поплавського, який не служив в армії. Так що все у нас буде добре. Так, Володимире Владимровичу Котигорошку?" – яскраво потролила окупанта телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нелегітимна депутатка Державної думи Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська також публічно заявила, що правильно говорити не "на", а "в Україні". Несподівана як для фанатки "русского міра" заява прозвучала в ефірі російського телеканалу "Дождь".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!