"Путч буде!" Порошенко жорстко висміяв анонсований у "Слузі народу" переворот

П'ятий президент України Петро Порошенко висміяв фейки про путч, який нібито готується його командою в грудні. Жартома він підтвердив переворот.

Про це він сказав в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі". Журналістка попросила Порошенка пояснити поширювану в ЗМІ інформацію про путч, про який в особистому листуванні заявляла нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька.

Політик відповів з іронією, назвавши "слугу" представником своєї команди.

"Саме так і буде. Наш "речник" – Ліза Богуцька – заздалегідь повідомила, коли буде путч. Єдине, що зараз збирається петиція на сайті Офісу президента, що є необхідність пересунути путч із грудня на жовтень", – відповів народний депутат.

Скрін відеотрансляції ефіру

Коли Соколова запитала, яка мета перевороту, він сказав: "Прошу, що не відбирайте хліб у пані Богуцької".

Скрін відеотрансляції ефіру

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній президент Петро Порошенко висловився про кримінальні провадження, в яких є фігурантом. Він заявив, що розслідування нібито були розпочаті "за скаргами ворогів України".

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