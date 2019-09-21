Головна Новини
21 вересня • оновлено в 22:21
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Путч буде!" Порошенко жорстко висміяв анонсований у "Слузі народу" переворот

12.3т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко висміяв фейки про путч, який нібито готується його командою в грудні. Жартома він підтвердив переворот.

Про це він сказав в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі". Журналістка попросила Порошенка пояснити поширювану в ЗМІ інформацію про путч, про який в особистому листуванні заявляла нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька.

Політик відповів з іронією, назвавши "слугу" представником своєї команди.

Новини
Обговорили бюджет і Гонтареву: Порошенко зустрівся з місією МВФ

"Саме так і буде. Наш "речник" – Ліза Богуцька – заздалегідь повідомила, коли буде путч. Єдине, що зараз збирається петиція на сайті Офісу президента, що є необхідність пересунути путч із грудня на жовтень", – відповів народний депутат.

"Путч буде!" Порошенко жорстко висміяв анонсований у "Слузі народу" переворот

Скрін відеотрансляції ефіру

Коли Соколова запитала, яка мета перевороту, він сказав: "Прошу, що не відбирайте хліб у пані Богуцької".

"Путч буде!" Порошенко жорстко висміяв анонсований у "Слузі народу" переворот

Скрін відеотрансляції ефіру

Як писав OBOZREVATEL, раніше колишній президент Петро Порошенко висловився про кримінальні провадження, в яких є фігурантом. Він заявив, що розслідування нібито були розпочаті "за скаргами ворогів України".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
5
Коментарі
6
28
Смішно
17
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Об этом он сказал в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале". ..."() Правильно сказать ...На своем 5 канале... И ещё ему надо с шутками осторожнее, Савченко дошутилась за купол Рады...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
руденко евгений
руденко евгений
ну, два сапога - пара...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Борова пора на убой.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel