Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на парад Перемоги

Політика 09:50, 12.06.2020 Оновлено: 10:03, 12.06.2020

Депутат Державної Думи РФ Олексій Пушков пояснив, чому Москва не запросила на парад Перемоги 24 червня українського президента Володимира Зеленського.

Причини російський політик розкрив в Twitter. Він вважає, що в Києві запрошення не прийняли б.

Політик видав, що у Росії нібито не було "жодної підстави" запрошувати Зеленського на урочистий захід.

Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на парад Перемоги
РІА Новини"

"Були всі підстави цього не робити", – написав він.

Пушков додав, що "запрошення було б на 100% відхилено" і це "стало б об'єктом пропагандистських маніпуляцій і дало б шанс Зеленському показати відсутню у нього політичну вагу".

Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на Парад Перемоги
Twitter Олексія Пушкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль пояснив, чому Зеленського не покликали на парад Перемоги в Москву.

Коментувати
Політика

Дивіться також

ЗСУ завдали нищівного удару по військах Росії на Донбасі: багато вбитих і поранених

Карантин не варто повертати, навіть якщо загине більше людей – Милованов

Кулеба висловився про можливість створення національних автономій в Україні

Подвійне громадянство, особливий статус Донбасу та друга мова: які можливості відкриває закон про референдум

"Він просто базіка": Зеленський висловився про брата Єрмака