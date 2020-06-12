Пушков пояснив, чому Зеленського не запросили на парад Перемоги
Депутат Державної Думи РФ Олексій Пушков пояснив, чому Москва не запросила на парад Перемоги 24 червня українського президента Володимира Зеленського.
Причини російський політик розкрив в Twitter. Він вважає, що в Києві запрошення не прийняли б.
Політик видав, що у Росії нібито не було "жодної підстави" запрошувати Зеленського на урочистий захід.
"Були всі підстави цього не робити", – написав він.
Пушков додав, що "запрошення було б на 100% відхилено" і це "стало б об'єктом пропагандистських маніпуляцій і дало б шанс Зеленському показати відсутню у нього політичну вагу".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль пояснив, чому Зеленського не покликали на парад Перемоги в Москву.