Публічно! Озвучено зухвалу вимогу Трампа до Зеленського

Глава США Дональд Трамп вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський публічно заявив про початок розслідування справи проти компанії Burisma, а також можливого втручання України в вибори в США 2016 році.

В обмін Трамп обіцяв допомогу Україні в сфері безпеки. Про це заявив тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор в своїх свідченнях в Палаті представників, передає CNN.

Дипломат повідомив про свою телефонну розмову з послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом у вересні, який розповів, що Трамп хоче, щоб Зеленський публічно оголосив про розслідування.

Від цього залежало, чи відбудеться зустріч Зеленського і Трампа.

"Посол Сондланд сказав, що насправді "все залежало від такого оголошення, включаючи допомогу з безпеки", – підкреслив дипломат.

Тейлор також висловлював стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою між американським лідером і Зеленським.

"Посол Болтон виступав проти телефонної розмови між президентом Зеленським і президентом Трампом через побоювання, що "це буде катастрофою", – заявив Тейлор.

Він також написав листа державному секретареві Майку Помпео.

"Я написав і передав такий лист 29 серпня, описуючи "безглуздість", яку я бачив у відмові від військової допомоги Україні в той час, коли бойові дії ще були активними на сході, і коли Росія уважно стежила за тим, щоб оцінити рівень американської підтримки українського уряду", – сказав Тейлор.

Він підкреслив, що не захищатиме таку політику.

Прессекретар адміністрації президента США Стефані Грішем відреагувала на показання тимчасового Тейлора, заявивши, що Трамп не хотів нічого поганого.

"Президент Трамп не зробив нічого поганого – це скоординована брудна кампанія з боку лівих законодавців і бюрократів, які ведуть війну з Конституцією", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хілларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з поста президента США і як скандал відіб'ється на Україні – читайте в нашому матеріалі.

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