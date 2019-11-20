Публічний "баттл" Зеленського і Тимошенко: президенту вказали на грубі помилки

Президент України Володимир Зеленський, вплутавшись у скандал з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, завдав удару по своїй репутації і додав голосів опонентці.
Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він пояснив, яких помилок припустився глава держави.
Тизенгаузен зазначив, що слова Тимошенко про переговори з президентом з кадрових питань, на які "відрефлексував" Зеленський, не містять нічого образливого.
"Ніхто б не звернув уваги. Я не розумію, чому Зеленський так завівся. Крім того, він вийшов з сальним жартом з приводу фігури... Сексизм або буллінг – чого тут більше? Правильна реакція Зеленського була б – друзі, написав цей пост не я, а моя прес-служба. Ця людина тут і зараз буде звільнена, тому що образа і так далі. Юліє Володимирівно, приношу свої вибачення. Ось як мало би бути. Ти ж президент країни!" – підкреслив експерт.
"Якщо сміятися – той огрядний, цей маленького зросту, з не таким голосом – жарти про зовнішність нижче плінтуса. Якщо Зеленський думав, що він так хитро завуальований, то він сильно помиляється. Перемогла Юлія Володимирівна. По-перше, вона гідно відповіла, під друге, навіть ті, хто симпатизує Зеленському, не зрозуміли цього жарту", – вважає він.
Тизенгаузен також звернув увагу на слова Зеленського, що Тимошенко не дають "солоденького" – посад у владі.
"Він каже – ми так не працюємо, час договорняків минув. Він говорить це не в той час, коли вона приїжджала до Офісу президента щось там просити. Він це говорить після того, як вона пішла в опозицію. І це теж не дуже добре", – підкреслив експерт.
"Мені здається, тут Зеленський добре підіграв Юлії Володимирівні, щоб вона формувалася як жорсткий опозиціонер. Як тільки вона йде в опозицію, він її ще й принижує. І тут починає до неї електоральний пил приєднуватися... Коли у "Слуги народу" буде падати рейтинг, ці відсотки повинні кудись перетікати. Зараз за ці відсотки, що витікають, починають боротися всі", – уклав він.
gazeta.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди на деякі посади, але отримала відмову.
У свою чергу, Зеленський заявив, що Тимошенко пропонувала підтримку йому своєї партії в обмін на "солодкі" посади. "Подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького", – зіронізував президент.
У відповідь Тимошенко запросила главу держави на "корпоратив зі своїм піаніно", натякаючи на відомий номер "Кварталу 95", де Зеленський імітував гру на піаніно нібито статевим органом.
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