Публічний "баттл" Зеленського і Тимошенко: президенту вказали на грубі помилки

Президент України Володимир Зеленський, вплутавшись у скандал з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, завдав удару по своїй репутації і додав голосів опонентці.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він пояснив, яких помилок припустився глава держави.

Тизенгаузен зазначив, що слова Тимошенко про переговори з президентом з кадрових питань, на які "відрефлексував" Зеленський, не містять нічого образливого.

"Ніхто б не звернув уваги. Я не розумію, чому Зеленський так завівся. Крім того, він вийшов з сальним жартом з приводу фігури... Сексизм або буллінг – чого тут більше? Правильна реакція Зеленського була б – друзі, написав цей пост не я, а моя прес-служба. Ця людина тут і зараз буде звільнена, тому що образа і так далі. Юліє Володимирівно, приношу свої вибачення. Ось як мало би бути. Ти ж президент країни!" – підкреслив експерт.

"Якщо сміятися – той огрядний, цей маленького зросту, з не таким голосом – жарти про зовнішність нижче плінтуса. Якщо Зеленський думав, що він так хитро завуальований, то він сильно помиляється. Перемогла Юлія Володимирівна. По-перше, вона гідно відповіла, під друге, навіть ті, хто симпатизує Зеленському, не зрозуміли цього жарту", – вважає він.

Тизенгаузен також звернув увагу на слова Зеленського, що Тимошенко не дають "солоденького" – посад у владі.

"Він каже – ми так не працюємо, час договорняків минув. Він говорить це не в той час, коли вона приїжджала до Офісу президента щось там просити. Він це говорить після того, як вона пішла в опозицію. І це теж не дуже добре", – підкреслив експерт.

"Мені здається, тут Зеленський добре підіграв Юлії Володимирівні, щоб вона формувалася як жорсткий опозиціонер. Як тільки вона йде в опозицію, він її ще й принижує. І тут починає до неї електоральний пил приєднуватися... Коли у "Слуги народу" буде падати рейтинг, ці відсотки повинні кудись перетікати. Зараз за ці відсотки, що витікають, починають боротися всі", – уклав він.

gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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