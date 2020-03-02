Пташник запропонувала провести дебати між кандидатами на вибори на Харківщині

Теледебати між кандидатами в депутати по 179 округу на Харківщині дозволять виборцям зробити свідомий вибір, а не голосувати за "кота в мішку".

Таку заяву зробила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в коментарі журналістам. Вона нагадала, що команду "ЄС" на цьому окрузі представлятиме кандидатка Вікторія Пташник.

За слова Геращенко, Пташник поскаржилася, що влада забороняє її зустрічі з виборцями, тому запропонувала провести теледебати між кандидатами.

Вікторія Пташник Facebook / Victoria Ptashnyk

"Ми ще раз хочемо озвучити пропозицію пані Вікторії Пташник своїм конкуренткам – вийти на теледебати, аби виборці почули, як ці кандидатки до Верховної Ради збираються голосувати за закон про ринок землі, як вони збираються підтримувати ті чи інші закони, які стосуються економіки, як вони розуміються на проблемах округу", – підкреслила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від партії "Європейська солідарність" до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області балотуватиметься нардепка 8-го скликання Вікторія Пташник.

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