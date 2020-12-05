Психологиня оцінила звернення Зеленського до українців і вказала на слабкі місця

Президент України Володимир Зеленський відчуває свою слабкість і вразливість, через що іноді його поведінка виглядає дивною.

Про це в суботу, 5 грудня, на своїй сторінці у Facebook написала політична психологиня Світлана Чуніхіна. Свою оцінку фахівець дала, виходячи з аналізу відеозвернення президента, оприлюдненого напередодні.

Зокрема, психологиня зазначила, що в цьому відео Зеленського "жбурляє від презирства до підлещування і назад". Так, він почав промову порівнянням ЗМІ з бабусями на лавці, чим "образив і тих, і інших", а потім став говорити про щастя в безпосередньому спілкуванні з народом.

Також вона звернула увагу на те, що президент почав критикувати парламент, пожартувавши про Раду, що втратила голову (у зв'язку з хворобою спікера), після чого перейшов до подяки народним депутатам.

З усього цього випливає один висновок, вважає Чуніхіна: "Президент відчуває, що він вразливий, що його оточують вороги, яких чи то мочити треба (сарказм – це агресія), чи то догоджати з останніх сил, щоб змінили гнів на милість. Це означає , що Зеленський слабкий і йому нема на що спертися".

Психологиня Світлана Чунихина: Володимир Зеленський відчуває свою слабкість скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента пройшла закрита зустріч з блогерами, які пишуть про національну безпеку і оборону.