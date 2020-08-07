Психоаналітик порадила Кравчуку 'не ходити в погані місця'

Главі української делегації Тристоронньої контактної групи, першому президенту України Леоніду Кравчуку слід ретельніше підходити до питання участі в телеефірах, зокрема, на російських пропагандистських каналах.

Таку думку в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловила психоаналітик Олена Рихальська. "Ну не ходіть в погані місця! Навіть Псалтир говорить про те, що не спілкуйтеся з людьми, які вчиняють гріхи. Тому що ми відразу будете ідентифіковані з цим", – завила вона в контексті участі Кравчука в програмі "60 хвилин" на каналі "Росія".

"Не звинувачую, але просто потрібно розуміти, куди ти йдеш. Вони спочатку його послухали, потім вимкнули і стали по черзі звинувачувати. Це було досить незручно", – зазначила психоаналітик.

Вона порекомендувала першому президентові "усвідомлювати: або ти хочеш всюди піаритися, або, як мінімум, аналізувати формат, в який ти йдеш".

Рихальська також звернула увагу на те, що, якщо главі ТКГ "трохи не вистачає матеріалу", йому необхідно залучати "гідних радників, які в різних моментах можуть надати потрібну інформацію".

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" перший президент України, новопризначений глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запросив російську пропагандистку Ольгу Скабееву до Києва.