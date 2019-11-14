Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову відмітився дивною поведінкою у Верховній Раді України.

На засіданні в четвер, 14 листопада, він стояв біля трибуни й емоційно щось розповідав, розмахуючи руками.

Відео з політиком зняв парламентський фотограф Ян Доброносов і опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Ілля Кива Скриншот

У мережі користувачі занепокоїлися його психічним станом. Інші припустили, що він дає коментар одному з телеканалів.

"Психіатра в студію", "Ілля Володимирович, ви дружите з головою?", "Генеральна репетиція перед виступом за трибуною", "Палата №6", "Він коментар дає телеканалу ZIK. У нього гарнітура у вусі", – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива раніше спіймався на "рукоблудстві" в залі Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як він розмовляв телефоном, а потім почав чесати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається цим.

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органа.

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