Головна Новини
14 листопада • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Психіатра в студію!" Киву знову помітили за дивним заняттям у Раді. Відео

10.5т
Читати матеріал російською

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива знову відмітився дивною поведінкою у Верховній Раді України.

На засіданні в четвер, 14 листопада, він стояв біля трибуни й емоційно щось розповідав, розмахуючи руками.

Відео з політиком зняв парламентський фотограф Ян Доброносов і опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Ілля Кива

Ілля Кива

Скриншот

У мережі користувачі занепокоїлися його психічним станом. Інші припустили, що він дає коментар одному з телеканалів.

Новини
Бандити й під**аси: Джокер-Кива жорстко наїхав на "слуг народу"

"Психіатра в студію", "Ілля Володимирович, ви дружите з головою?", "Генеральна репетиція перед виступом за трибуною", "Палата №6", "Він коментар дає телеканалу ZIK. У нього гарнітура у вусі", – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Лев Романов Лев Романов
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
18
21
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
"и эмоционально что-то рассказывал"... Обоз, cранцы у вас "мозг" окончательно отключили, и слышать?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
он по телефону чирикает , что тут непонятно ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
a alexeyon
a alexeyon
в партии медведчука "за жизнь" все такие..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги