Богдан назвав нардепів психами: генерал закликав втрутитися СБУ

Заява глави Офісу президента про те, що в пропрезидентській партії "Слуга народу" є божевільні і психічно хворі люди, стурбувала українського генерала.

"Якщо це так, то виникає питання, як здійснювався підбір цих людей в список "Слуги народу", чи не зроблено це навмисно, щоб потім управляти цими людьми і створювати умови для встановлення в країні диктатури однієї особи", – заявив в коментарі OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він підкреслив: якщо дійсно "в монобольшості присутні неадекватні люди", існує ризик ухвалення законів, які "завдають шкоди національній безпеці і національним інтересам України".

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Виходячи з цього, генерал заявив: "Я особисто вважаю, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура в межах своєї компетенції повинні досліджувати це питання. Очевидно, що повинні підключатися і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство юстиції, і сам парламент, особливо демократична опозиція. Необхідно піднімати питання і внести ясність в цю ситуацію".

"Це виглядає як жарт, але чиновники такого рівня повинні відповідати за свої слова", – сказав Богдан.

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю ВВС-Україна глава Офісу президента Андрій Богдан сказав: "Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи – це формувати з них команду... Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. хтось себе почуває тваринам – що ми можемо зробити".

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