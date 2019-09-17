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17 вересня • оновлено в 14:38
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Богдан назвав нардепів психами: генерал закликав втрутитися СБУ

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Заява глави Офісу президента про те, що в пропрезидентській партії "Слуга народу" є божевільні і психічно хворі люди, стурбувала українського генерала.

"Якщо це так, то виникає питання, як здійснювався підбір цих людей в список "Слуги народу", чи не зроблено це навмисно, щоб потім управляти цими людьми і створювати умови для встановлення в країні диктатури однієї особи", – заявив в коментарі OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він підкреслив: якщо дійсно "в монобольшості присутні неадекватні люди", існує ризик ухвалення законів, які "завдають шкоди національній безпеці і національним інтересам України".

Народні депутати України

Народні депутати України

Фокус

Виходячи з цього, генерал заявив: "Я особисто вважаю, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Генеральна прокуратура в межах своєї компетенції повинні досліджувати це питання. Очевидно, що повинні підключатися і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство юстиції, і сам парламент, особливо демократична опозиція. Необхідно піднімати питання і внести ясність в цю ситуацію".

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"Це виглядає як жарт, але чиновники такого рівня повинні відповідати за свої слова", – сказав Богдан.

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю ВВС-Україна глава Офісу президента Андрій Богдан сказав: "Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи – це формувати з них команду... Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. хтось себе почуває тваринам – що ми можемо зробити".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Василь Богдан Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Служба безпеки України Генеральна прокуратура України Міністерство охорони здоров'я Міністерство юстиції України
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