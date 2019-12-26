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26 грудня • оновлено в 11:03
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"Псевдопатріотичний набрід": скандальний "слуга народу" підтримав "здачу" Криму Росії

1.4т
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Нардеп з "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що Росія анексувала Крим через скасування "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році.

Такою заявою в своєму Телеграм-каналі він підтримав колегу по фракції Олексія Устенка.

"Псевдопатріотичний набрід накинувся на мого колегу, народного депутата Олексія Устенка, який в ефірі одного з каналів заявив, що скасування закону Колесніченка-Ківалова викликало хвилювання серед кримчан і дало Російської Федерації такий необхідний їй формальний привід для анексії Криму. Не пишу незаконної анексії, бо законної анексії бути не може за визначенням", – повідомив Бужанський.

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Депутат додав, що також варто звинувачувати Олександра Турчинова, який в 2014 році виконував обов'язки президента.

"Ось йому, Турчинову, і пред'явіть претензії, замість того, щоб перебріхувати слова Устенка. Ви ж з одного, назвемо це так, з Турчиновим табору, розберіться між собою", – розповів Бужанський.

Максим Бужанський

Максим Бужанський

"Псевдопатріотичний набрід": скандальний "слуга народу" підтримав "здачу" Криму Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, "прийнявши" в 2014 році закон про мову.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Макс Бужанський Олександр Турчинов
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
И почему петю не сажают? Народ валютой ободрал, Крым не вернул, АТО за 2 недели не закончил, с газом кинул. Можно продолжать, или этого достаточно?
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Хо Хол
Хо Хол
Назвал вещи своими именами.
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фил филька
фил филька
ухаха)) ну что, псевдопатриотическая шелупень, поставили вас в позу какую заслужили?) идите теперь предъявляйте свои претензии куриной ж опе))
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