"Псевдопатріотичний набрід": скандальний "слуга народу" підтримав "здачу" Криму Росії

Нардеп з "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що Росія анексувала Крим через скасування "мовного закону" Колесніченка-Ківалова в 2014 році.

Такою заявою в своєму Телеграм-каналі він підтримав колегу по фракції Олексія Устенка.

"Псевдопатріотичний набрід накинувся на мого колегу, народного депутата Олексія Устенка, який в ефірі одного з каналів заявив, що скасування закону Колесніченка-Ківалова викликало хвилювання серед кримчан і дало Російської Федерації такий необхідний їй формальний привід для анексії Криму. Не пишу незаконної анексії, бо законної анексії бути не може за визначенням", – повідомив Бужанський.

Депутат додав, що також варто звинувачувати Олександра Турчинова, який в 2014 році виконував обов'язки президента.

"Ось йому, Турчинову, і пред'явіть претензії, замість того, щоб перебріхувати слова Устенка. Ви ж з одного, назвемо це так, з Турчиновим табору, розберіться між собою", – розповів Бужанський.

Максим Бужанський

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, "прийнявши" в 2014 році закон про мову.

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