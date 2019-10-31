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31 жовтня • оновлено в 12:24
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"Прямо у генпрокурора!" Нардеп спалив листування про "договірняк" щодо Дубневича

5.7т Читати матеріал російською

Затримання народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича прямо в залі засідань Верховної Ради не буде.

Про це йдеться в листуванні нардепа від "Слуги народу" Андрія Задорожного. Фото повідомлень в його телефоні показав у своєму Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

"112 Україна"

"Ще раз отримали підтвердження, прямо у генпрокурора, що прямо в залі Дубневича затримувати не будуть", – сказано у переписці.

Судячи з фото, цей меседж був написаний Задорожним у чаті "Зе! Депутат".

"Прямо у генпрокурора!" Нардеп спалив листування про "договірняк" щодо Дубневича

Нагадаємо, 30 жовтня Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними, але не обгрунтованими докази ГПУ щодо Ярослава Дубневича, вказавши на відсутність об'єктивної сторони злочину.

Корупційна схема Дубневича

Корупційна схема Дубневича (Сайт НАБУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Ярослав Дубневич
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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an and
an and
Депутат и какие то поставки "гвоздей" к рельсам..значит все таки нет дыма без огня! А вор, как известно, должен сидеть не в депутатском кресле....а в зале суда. Там пусть и доказывает кто он и что он
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филипп филипыч
филипп филипыч
какие они все таки идиоты))
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