"Прямо у генпрокурора!" Нардеп спалив листування про "договірняк" щодо Дубневича

Затримання народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича прямо в залі засідань Верховної Ради не буде.

Про це йдеться в листуванні нардепа від "Слуги народу" Андрія Задорожного. Фото повідомлень в його телефоні показав у своєму Facebook парламентський фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ярослав Дубневич "112 Україна"

"Ще раз отримали підтвердження, прямо у генпрокурора, що прямо в залі Дубневича затримувати не будуть", – сказано у переписці.

Судячи з фото, цей меседж був написаний Задорожним у чаті "Зе! Депутат".

Нагадаємо, 30 жовтня Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними, але не обгрунтованими докази ГПУ щодо Ярослава Дубневича, вказавши на відсутність об'єктивної сторони злочину.

Корупційна схема Дубневича (Сайт НАБУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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