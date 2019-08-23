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Прямі переговори Зеленського з Путіним: у МЗС зробили ставку на Донбас

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Прямі переговори президентів України Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним можуть стати тим ризикованим елементом, який дасть поштовх у вирішенні ситуації на Донбасі.

Таку думку висловила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. "Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні. Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на інший результат", – пояснила дипломат.

На її думку, Зеленський використовує новий підхід до вирішення конфлікту.

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Зеленський постійно закликає Путіна до переговорів

Зеленський постійно закликає Путіна до переговорів

"Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик. Я поважаю людей, які беруть на себе ризик", – сказала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський вже багато разів говорив, що готовий до бесіди з російським президентом. Наприклад, на початку серпня цього року він закликав Путіна до термінових переговорів після вбивства на Донбасі чотирьох бійців ЗСУ.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий стати посередником між Путіним і Зеленським.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Пока Зеленский не начал выполнять Минск-2 - никаких рисков для него нет. И встречи с Путиным тоже не будет. А вот если Зеленский все же решится на выполнение Минска-2, то украинские неонацисты могут создать ему определенные риски, если их конечно заранее не приведут в стойло. И только после этого возможна его встреча с Путиным. А пока говорить не о чем.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского меняет моряков которых должны выпустить бесплатно на росийских террористов убийц
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, из окопа пишешь или с дивана разжигаешь?))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кожедуб ruslan, Риск Зеленского это минет Путлеру во время переговоров и обязательно на коленках. Он же обещал на колени встать.
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