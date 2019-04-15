ProZorro і ноу-хау з ПДВ: Порошенко заявив про ривок України в боротьбі з корупцією

Президент України Петро Порошенко зазначив, що згоден із претензіями суспільства щодо необхідності більш жорсткої боротьби з корупцією. Разом із тим, він підкреслив, що держава все одно досягла значного прогресу в цій сфері.

Про це президент розповів під час зустрічі з представниками бізнесу 15 квітня, повідомляє "Українська правда".

"Я розумію, що найбільші закиди до влади якраз стосуються проблем боротьби з корупцією. І я згоден у справедливості такої критики. Однак за останні п'ять років у рейтингу сприйняття корупції Transparency International Україна піднялася зі 145 на 120 місце. Це небагато, але це вперше був продемонстрований прогрес, хоча і свідчить, що нам є над чим працювати", — зазначив Порошенко.

Петро Порошенко

Він додав, що міжнародні експерти відзначають систему відкритих державних закупівель ProZorro. Вона, за словами Порошенка, за чотири роки дозволила державі заощадити 75 млрд грн на зменшенні корупції в держзакупівлях.

Також президент вважає, що прогрес у боротьбі з корупцією забезпечує система автоматичного відшкодування податку на додану вартість, яка працює вперше за роки незалежності України.

"А нагадати, які були борги з відшкодування ПДВ чотири роки тому? Майже 30 мільярдів", — сказав Порошенко.

Він підкреслив, що зараз такої проблеми майже не існує і є лише поодинокі випадки, які не носять системного характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що підсумки першого туру виборів свідчать про те, що українці не терпітимуть далі корупцію і нинішній рівень життя в країні.

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