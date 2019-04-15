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ProZorro і ноу-хау з ПДВ: Порошенко заявив про ривок України в боротьбі з корупцією

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Президент України Петро Порошенко зазначив, що згоден із претензіями суспільства щодо необхідності більш жорсткої боротьби з корупцією. Разом із тим, він підкреслив, що держава все одно досягла значного прогресу в цій сфері.

Про це президент розповів під час зустрічі з представниками бізнесу 15 квітня, повідомляє "Українська правда".

"Я розумію, що найбільші закиди до влади якраз стосуються проблем боротьби з корупцією. І я згоден у справедливості такої критики. Однак за останні п'ять років у рейтингу сприйняття корупції Transparency International Україна піднялася зі 145 на 120 місце. Це небагато, але це вперше був продемонстрований прогрес, хоча і свідчить, що нам є над чим працювати", — зазначив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
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Він додав, що міжнародні експерти відзначають систему відкритих державних закупівель ProZorro. Вона, за словами Порошенка, за чотири роки дозволила державі заощадити 75 млрд грн на зменшенні корупції в держзакупівлях.

Також президент вважає, що прогрес у боротьбі з корупцією забезпечує система автоматичного відшкодування податку на додану вартість, яка працює вперше за роки незалежності України.

"А нагадати, які були борги з відшкодування ПДВ чотири роки тому? Майже 30 мільярдів", — сказав Порошенко.

Він підкреслив, що зараз такої проблеми майже не існує і є лише поодинокі випадки, які не носять системного характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що підсумки першого туру виборів свідчать про те, що українці не терпітимуть далі корупцію і нинішній рівень життя в країні.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Schuck Paula
Schuck Paula
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ну тепер заживемо!Все буде ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
ПАРАШОБОТАМ НЕ ЧИТАТЬ,БО ПУКАНИ МОЖУТЬ НЕ ВИТРИМАТЬ!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У кого еще поклянчить, подадут на второй срок?!))
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