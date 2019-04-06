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"Прозоро та демократично": Порошенка похвалили за чесні вибори та запросили на YES

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Президент України Петро Порошенко зустрівся з членами правління конференції Ялтинська Європейська Стратегія (YES).

Всі присутні відзначили проведення чесних та прозорих президентських виборів та вже запросили главу держави взяти участь у вересневій сесії YES, передає сайт президента.

"Ці вибори є життєво важливими для нашої країни. Україна бореться за свій суверенітет і незалежність в умовах російської агресії і втручання держави-агресора в хід виборчої кампанії", — зазначив Петро Порошенко. Він підкреслив, що критично важливим є продовження реформ на шляху до повноцінного членства в НАТО та майбутнього членства в Європейському Союзі.

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав про високий рівень демократії, яку продемонструвала Україна під час виборів президента та привітав главу української держави з успішним впровадженням реформ в нашій країні.

Петро Порошенко зустрівся з членами правління YES

Петро Порошенко зустрівся з членами правління YES

www.president.gov.ua

"Я хочу привітати з вільними і чесними виборами, що є надзвичайно важливим для поваги Україні в світі. Але я також хочу привітати Вас, пане президенте, з реформами, які були впроваджені протягом останніх чотирьох-п’яти років. Нам треба чітко усвідомити, що Україна досягла в реформах набагато більшого за останні роки, ніж за всю свою історію незалежності", — підкреслив Андерс Фог Расмуссен та висловив сподівання, що президент продовжить свій шлях реформ задля приєднання України до НАТО та ЄС.

В свою чергу, прем’єр-міністр Швеції (1991-1994) та міністр закордонних справ Швеції (2006-2014) Карл Більдт відзначив високий рівень організації виборчого процесу та привітав Президента України з демократичними виборами, перший тур яких відбувся 31 березня поточного року.

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"Я хочу привітати вас в двох моментах. Ці вибори були чесні і абсолютно вільні. Ми добре пам’ятаємо часи, п’ять років тому, коли Україна була близька до політичного, військового та фінансового колапсу", — наголосив Карл Більдт та зазначив, що про це свідчать усі міжнародні спостерігачі, які у великій кількості спостерігали за першим туром президентських виборів в Україні.

Президент України підкреслив, що попри постійне агресивне втручання Росії, Україні вдалося забезпечити чесні вибори без російських спостерігачів, які "зазвичай готують свої звіти ще до дня голосування".

Сторони також обговорили важливість виборів в Україні для всього європейського континенту, його безпеки та розвитку. Окремо було обговорено питання координації спільних дій щодо протидії російському втручанню у виборчий процес в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт розповів, як результати президентських виборів в Україні 31 березня сприйняли в світі.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
О да, йа-йа, нормы Конституции в Украине не выполняются, кто народ и что его определяет неизвестно, ведь официальной формулировки с определением нет, народ как неопределенное явление реальной властью обладать не может, все хорошо, прекрасная маркиза
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