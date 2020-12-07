Фракція політичної партії "Голос" внесла до Верховної Ради законопроєкти, які запроваджують вимоги до прозорості в роботі місцевої влади.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала лідерка політсили Кіра Рудик. Нардепка наголосила, що відкритість та підзвітність стануть пріоритетом для депутатів "Голосу" в громадах.

За словами політикині, децентралізація державних фінансів відкрила нові можливості для місцевих рад, але водночас створила ризики "децентралізації" корупції – деякі міськради не публікують навіть остаточний текст своїх постанов. На переконання Рудик, це підриває довіру людей до місцевого самоврядування.

"Повна прозорість у роботі влади на місцях – це єдине, що може звести корупційні ризики нанівець. І саме відкритістю і прозорістю своєї роботи новообрані депутати можуть продемонструвати українцям, що якісно відрізнятимуться від своїх попередників", – наголосила політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення та реорганізацію районних державних адміністрацій та передачу майна в зв'язку з утворенням і ліквідацією районів.