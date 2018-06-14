Прозорість бізнесу: українському депутату загрожує штраф у Німеччині

Народному депутату України Максиму Єфімову загрожує штраф через порушення німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей. Політик не повідомив контролюючим органам, що є бенефіціаром німецьких компаній.У німецькому реєстрі прозорості (Transparenzregister), створеному торік відповідно до змін до закону про боротьбу з відмиванням грошей, відсутні відомості про бенефіціарного власника трьох німецьких компаній, які належать депутату Верховної Ради Максиму Єфімову (фракція БПП). Це засвідчив витяг з реєстру, наданий на запит DW. Йдеться про компанії, що належать Єфімову через фірми у Швейцарії і на Кіпрі - Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH і W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Ці компанії є операторами вітрових електростанцій у різних регіонах Німеччини.

Особлива увага до політиків і чиновників

Бенефіціари компаній, які володіють бізнесом у Німеччині через компанії у третіх країнах (зокрема офшорні), мали до першого жовтня минулого року повідомити свої дані для внесення у Реєстр прозорості. Реєстр створено для того, аби німецькі правоохоронні і податкові органи мали можливість легко перевірити структуру власності бізнесу, аби запобігти можливому ухиленню від сплати податків або відмиванню грошей.

Особливу увагу при перевірці легального походження інвестицій з огляду на ризики відмивання грошей органи контролю приділяють бізнесу, контрольованому іноземними політиками і чиновниками - так званими "ПЕПами" (Англ.: politically exposed person).

До ста тисяч євро штрафу

За те, що компанії Єфімова не повідомили свого бенефіціарного власника, кожній з них загрожує до ста тисяч євро штрафу. Водночас, якщо юристам депутата вдасться довести, що бенефіціара не було названо не з метою приховати власника, а "з легковажності" - скажімо, через незнання закону - то максимальний штраф є вдвічі меншим - до 50 тисяч євро. Це випливає з роз'яснень на сайті Федерального адміністративного відомства, на яке покладено контроль за дотриманням приписів щодо реєстру прозорості. Сума штрафу залежить від обороту компаній і від того, чи визнає суб'єкт господарювання свою провину і проявить готовність до співпраці з контролюючими органами.

Депутат Єфімов у розмові з DW зазначив, що ні він, ні юристи його компаній не знали про нові вимоги німецького законодавства. "Якщо чесно, це - помилка. Ми її виправимо", - запевнив депутат. Дані про всі вказані німецькі фірми містяться в українській електронній декларації Єфімова.

Докладніше про бізнес Максима Єфімова в Україні і Німеччині - в інтерв'ю DW.

Не перший випадок

Максим Єфімов - не перший діючий чи колишній український політик або чиновник, який не повідомив німецьким контролюючим органам про себе як власника бізнесу у цій країні. Раніше DW писала про завод на сході Німеччини, який входить до агрохолдингу Петра Порошенка, а також про німецький бізнес колишнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Після виходу публікації DW, як свідчить актуальний витяг, компанія Ложкіна Liwon Hilden GmbH внесла дані про бенефіціара до реєстру. Через компанію на Кіпрі Ложкін вкладає гроші у нерухомість у Німеччині.