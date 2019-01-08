МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

''Провокували Гітлера?'' Між Україною та Чехією розгорівся гучний скандал

10.8тЧитати матеріал російською

Посол України в Чехії Євген Перебийніс різко відреагував на заяву екс-президента Чехії Вацлава Клауса щодо "провокацій України проти Росії".

У відповідь на заяву екс-лідера Чехії про те, що президент РФ Володимир Путін діє "обережно і тверезо", дипломат у своєму Twitter поставив йому запитання, чи провокувала Чехословаччина в 1938 році Адольфа Гітлера.

"Після інтерв'ю із Вацлавом Класуом на телеканалі Prima у мене виникло одне запитання: чи згоден він із твердженням, що Чехословаччина спровокувала "обережного і тверезого мислителя Гітлера?" — написав Перебийніс.

Новини
Росія втрапила у новий скандал: Чехія підготувала потужний удар по Москві
Володимир Путін і Вацлав Клаус

Володимир Путін і Вацлав Клаус

kremlin.ru

Вацлав Клаус і Володимир Путін

Вацлав Клаус і Володимир Путін

kremlin.ru

Вацлав Клаус — другий президент Чехії, який займав цей пост із 2003 по 2013 роки. Завершив кар'єру після того, як народ оголосив йому імпічмент за три дні до закінчення терміну його президентства. Клауса звинувачували в порушенні конституції, проте Конституційний суд виправдав його у зв'язку із закінченням повноважень політика.

Як писав OBOZREVATEL, у 2015 році Клаус заявив, що окупація Криму Росією — це "природна реакція на зміну влади". Також він сказав, що ця територія завжди була російською, а не українською.

Відомий своїми євроскептичними поглядами, Клаус пояснив усі проблеми України "внутрішньою кризою".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
33
19
Смішно
22
Цікаво
7
Сумно
21
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
Это как обращать внимание на заявления выжившего из ума Горбачева... старость - время деменции. Но Перебийнис правильно отреагировал. А еще Прага в 1968 году спровоцировала "добрый и миролюбивый! советский союз... Ватная болезнь не имеет границ, увы. В Италии есть поговорка: мать идиота всегда беременна... Привет Клаусу!((
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Kolomiyets Anna, вы уже сказали американцам спасибо за майдан?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Странно, что мадовошечная нация, которая, сколько существует, столько капитулировала перед любым агрессором без попытки сопротивления, пытается другим давать оценку. Ну, за рашкоденежку - можно...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
6
2 из 4 ответов | показать все
Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Stepanchenko Bander, Ты лапти с косовороткой не далеко убрал?Скоро,возможно,опять переобуваться придётся.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Stepanchenko Bander, И это говорит шумер, воены которого с обосранными шароварами без ЕДИНОГО выстрела сбежали из Крыма, и которых трактористы и таксисты поставили в позу рака!)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
12
4
Krawchenko Viktor
Krawchenko Viktor
Це той, що протокольну авторучку в Чілі вкрав? А теперішній, Земан, грішить алкоголем до падіння на публіці. Моральні?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Наші блоги