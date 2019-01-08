''Провокували Гітлера?'' Між Україною та Чехією розгорівся гучний скандал

Посол України в Чехії Євген Перебийніс різко відреагував на заяву екс-президента Чехії Вацлава Клауса щодо "провокацій України проти Росії".

У відповідь на заяву екс-лідера Чехії про те, що президент РФ Володимир Путін діє "обережно і тверезо", дипломат у своєму Twitter поставив йому запитання, чи провокувала Чехословаччина в 1938 році Адольфа Гітлера.

"Після інтерв'ю із Вацлавом Класуом на телеканалі Prima у мене виникло одне запитання: чи згоден він із твердженням, що Чехословаччина спровокувала "обережного і тверезого мислителя Гітлера?" — написав Перебийніс.

Володимир Путін і Вацлав Клаус kremlin.ru

Вацлав Клаус і Володимир Путін kremlin.ru

Вацлав Клаус — другий президент Чехії, який займав цей пост із 2003 по 2013 роки. Завершив кар'єру після того, як народ оголосив йому імпічмент за три дні до закінчення терміну його президентства. Клауса звинувачували в порушенні конституції, проте Конституційний суд виправдав його у зв'язку із закінченням повноважень політика.

Po dnešním rozhovoru Václava Klause v televizi Prima bych na něj měl jedinou otázku: znamená jeho vyjádření o Ukrajině souhlas s těmi, kdo si myslel, že to v roce тисяча дев'ятсот тридцять вісім bylo právě Československo, kdo vyprovokoval "opatrně a střízlivě" uvažujícího Hitlera? - Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 6 січня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, у 2015 році Клаус заявив, що окупація Криму Росією — це "природна реакція на зміну влади". Також він сказав, що ця територія завжди була російською, а не українською.

Відомий своїми євроскептичними поглядами, Клаус пояснив усі проблеми України "внутрішньою кризою".