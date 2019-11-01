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1 листопада • оновлено в 15:59
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"Провокує розкол!" У РФ накинулися на Україну через НАТО

1.8т Читати матеріал російською

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що діяльність НАТО в Україні провокує розкол країни.

На її думку, Північноатлантичний альянс поводиться деструктивно, працює на загострення, його кроки сприяють підвищенню градуса напруженості, передає прес-служба відомства.

"Ознайомилися з заявами за підсумками поїздки 30-31 жовтня в Україну Ради НАТО на чолі з генеральним секретарем альянсу Столтенбергом. Знову натовці пред'являють на адресу Росії набір нічим не обгрунтованих претензій і звинувачень. Намагаються переінакшити внутрішньоукраїнський конфлікт, подаючи його як конфлікт із Росією. Ігнорують зусилля, що вживаються в рамках Контактної групи, яка відіграє центральну роль у визначенні шляхів виконання Мінського комплексу заходів на основі діалогу з владою Донецька і Луганська", - зазначила вона.

Марія Захарова

Марія Захарова

RT

"Його кроки сприяють підвищенню градуса напруженості, в тому числі шляхом обіцянок українцям того, що "НАТО завжди буде на вашому боці". Очевидно дестабілізуює і провокує вплив на ситуацію в Україні натовської військової підтримки Києва", - йдеться в коментарі.

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"З урахуванням історичного досвіду розширення альянсу і його "гуманітарних інтервенцій" заклики до Києва спрямуватися в євроатлантичні обійми провокують розкол країни, поглиблюють нові розділові лінії в Європі, сприяють зростанню міжетнічних та інших суперечностей", - підкреслила Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Раді генсек НАТО зробив потужну заяву про Україну. "Двері відкриті!" - сказав він.

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
НАТО
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ааааааа говорящая лошадь
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Та заткнися ти, якось самі... Як же ви задрали: самі обісранці, а лізуть.
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