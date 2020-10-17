Офіційну сторінку Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ" атакували провладні боти з метою видалити інформацію про катастрофічний стан боротьби з коронавірусом в Одесі. Зокрема, щодо наміру МОЗ розмістити хворих на COVID-19 у напівзруйнованому спорткомплексі "Олімпієць", де не працює вентиляція, грибок на стінах та низька температура лише погіршать стан пацієнтів. Попри зусилля влади приховати правду, "ЗА МАЙБУТНЄ" й далі інформуватиме людей про реальний стан справ і доб’ється зміни влади дилетантів на професіоналів.

Про це заявила лідерка Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

"Проти Жіночого руху партії "ЗА МАЙБУТНЄ" була задіяна вся ботоферма чинної влади після того, як ми розмістили на нашій офіційній сторінці інформацію про реальний стан справ в Одесі. Там в недоремонтованому спортивному комплексі "Олімпієць" збираються розміщувати хворих на COVID-19. Сьогодні там триває капітальний ремонт, який ще далекий до звершення. Перетворення спорткомплексу на шпиталь – це вирок сотням інфікованих на коронавірус, які туди можуть потрапити. По-перше, в "Олімпійці" через недостатню потужність електроструму не працює система вентиляції, що критично важливо для лікування. По-друге, узимку там суцільні протяги й температура всередині приміщення не піднімається вище 10 градусів. Ввімкнути кондиціонери на обігрів тут неможливо. Пацієнти просто замерзатимуть на ліжках під час такого "лікування". По-третє, на стінах грибок, стара штукатурка просто сиплеться на голову, немає води, недотримані елементарні норми протипожежної безпеки", – заявила Ірина Суслова.

Вона висловила переконання, що такі дії не допоможуть владі приховати правду.

"Вони можуть хоч щодня натравлювати на нас своїх ботів, але "ЗА МАЙБУТНЄ" всіма можливими способами донесе до людей правдиву інформацію. А правда полягає в тому, що влада – це непрофесійні дилетанти та банкрути, які провалили боротьбу з коронавірусом, і тисячам українців доведеться заплатити за це своїм здоров’ям, а декому навіть життям. Єдиний правильний висновок– владу треба змінювати, спочатку на місцях, а потім і в центрі. 25 жовтня ми почнемо ці зміни!", – переконана Ірина Суслова.