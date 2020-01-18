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18 січня • оновлено в 15:01
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"Провісник апокаліпсису": в поїздці Зеленського в Оман побачили ще один фатальний нюанс

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Практично кожна поїздка президента України Володимира Зеленського закінчилася неприємностями і трагедіями для країни, в якій він побував.

Так, тепер після візиту Зеленського тропічна пустельна держава Оман страждає від стихійного лиха. На дивне співпадіння звернули увагу в Telegram-каналі "Зелені чоловічки".

У соцмережі президента прозвали "передвісником апокаліпсису".

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У поїздці Зеленського в Оман побачили ще один фатальний нюанс

У поїздці Зеленського в Оман побачили ще один фатальний нюанс

Колаж

"Відпочинок українського президента, який незграбно намагалися замаскувати під офіційний візит завершився для приймаючої країни непередбачуваную повінню, а в деяких районах аномальними морозами. Ще раз, тропічна пустельна держава, де температура протягом року тримається на рівні 20-40 С, а головною загрозою вважається посуха і піщані бурі, страждає від паводків, морозів і снігу", – відзначили в публікації.

Раніше OBOZREVATEL писав, що практично у всіх країнах, з представниками яких зустрічався президент України Володимир Зеленський, відбуваються фатальні події. На це звернув увагу на своїй сторінці в Facebook журналіст Аркадій Бабченко, коментуючи смерть Кабуса бен Саїда – султана Омана, звідки щойно повернувся глава української держави.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Зеленський
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