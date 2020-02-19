Прийшли ведучі з каналу Медведчука: в Україні розгорівся скандал навколо ТБ для ОРДЛО

Ведучі телеканалу "112 Україна" Володимир Полуєв і Анна Степанець стали консультантами каналу для окупованих територій, який створюється на базі UATV, в результаті чого дві третини колективу останнього звільнилися.

Про це повідомила в Facebook колишня журналістка UATV Анастасія Федченко.

"Два дні підбирала слова, щоб розповісти про це. Не підібрала. Справа в тому, що зустріч нового гендиректора, а також редактора, яка потім відмовилася від посади, відбулася з колективом ще 3 січня. І зустріч була перша і остання. Відтоді журналістам і редакторам не пояснили голосом через рот, яким буде канал, його інформаційна політика. Я прийшла на співбесіду. У кабінеті, звідки швидко виселили людей, які робили програму інтерв'ю, сиділи двоє консультантів. З "112 каналу". Очі скляні. На обличчях приклеєні усмішки. Розмовляли російською з порога. На прохання трудящих. Консультанти – Володимир Полуєв і Анна Степанець. Нового редактора я вже не чекала", – написала Федченко.

Ведучих "112 Україна" взяли на канал для ОРДЛО

За словами дівчини, про нову політику редакції щодо агресії Росії промовчали. Вона також додала, що 17 січня написала заяву на звільнення з UATV. За словами Федченко, з телеканалу пішло дві третини колективу. Сама вона також "не захотіла брати участі в такому фарсі".

"Я не бачу себе на цьому каналі. І не вважаю, що для діалогу з жителями окупованих територій треба було руйнувати єдиний канал іномовлення, чиї частоти, до речі, швидко зайняли російські пропагандистські канали, а іноді навіть той же "112", – розповіла Федченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про плани створити всесвітній російськомовний канал для боротьби з пропагандою повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко нагадав, що що в Україні діє закон про державне іномовлення і вже існує канал UATV.

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення відзначили, що в Україні дійсно потрібно створити виключно російськомовний телеканал, який би став альтернативою для російського телебачення.

З 13 січня зупинили роботу ряду редакцій телеканалу UATV.

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що в лютому 2020 року очікується запуск окремого телеканалу для жителів окупованого Донбасу.

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