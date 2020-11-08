Проведення аудиту було однією зі складових передвиборчої кампанії президента і партії 'Слуга народу', – Разумков

Щоб розуміти, куди має рухатись держава, потрібен аудит її стану. І це було однією з ключових позицій передвиборчої програми президента України Володимира Зеленського та партії "Слуга народу". Таку думку висловив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час презентації аудиту економіки та векторів Національної економічної стратегії України-2030. Заяву Разумкова було оприлюднено на офіційній сторінці Верховної Ради у Facebook.

За словами голови Парламенту, одна з базових речей для досягнення успіху — правильно поставлена задача, тому щоб рух держави на цьому шляху був ефективним, треба мати розуміння, якими ресурсами оперувати.

"Для того, аби мати це розуміння, — саме і потрібен аудит економіки країни", — сказав Разумков

Як зазначив голова Верховної Ради, проведення такого аудиту було однією зі складових передвиборчої кампанії і президента України, і парламентської партії "Слуга народу". За його словами, перезавантаження стратегічного бачення розвитку країни було запитом суспільства під час останніх президентських та парламентських виборів.

Голова парламенту висловив вдячність представникам бізнесу за співпрацю з органами влади у підготовці цього документу. Незважаючи на те, що такий економічний аудит мав би з'явитися ще на початку незалежності нашої держави, Дмитро Разумков відзначив важливість його появи сьогодні.

"Сподіваюся, це буде не лише документ заради документу, як дуже часто це робилося, а напрям, за яким ми будуватимемо щасливе майбутнє для України", — зазначив він.

Крім того, голова Парламенту підкреслив, що Верховна Рада завжди готова долучатися і сприяти ефективному та успішному розвитку всіх конструктивних починань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європейській бізнес асоціації прокоментували урядовий економічний аудит: експерти об’єднання схвально відгукнулися про залучення представників бізнесу до визначення векторів розвитку України на наступне десятиріччя.