Провал з Brexit: що чекає на ЄС і як ''вдарить'' по Україні

У Британії поглиблюється політична криза — парламент провалив голосування з угоди із Євросоюзом щодо Brexit. З'явилися реальні причини провести дострокові парламентські вибори. На цьому тлі офіційні особи ЄС обурюються, адже Лондон вже кілька років не може визначитися з форматом виходу з Союзу.

Найближчими місяцями сторони знову розпочнуть жорсткі переговори. Камені спотикання для Британії — оформлення кордонів, економічна незалежність і політичне майбутнє.

Як вирішиться ситуація і чи загрожує це чимось Україні — з'ясовував OBOZREVATEL.

Політична нестабільність як у Британії, так і в ЄС побічно впливає і на Україну. Євросоюз — стратегічний партнер Києва, тому політична, військова та економічна допомога багато в чому є гарантією стабільності.

Опитані OBOZREVATEL експерти оцінили наслідки кризи для України таким чином:

"На мою думку, не вплине (криза у Британії. — Ред), бо для ЄС важливим є успішне реформування України і консолідація в рамках Євросоюзу з урахуванням посилення кризових явищ, посилення націоналістичних і правих політичних сил в країнах-членах. Йдеться про проведення виборів до Європарламенту, наприклад", — впевнена доцент кафедри міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Світлана Андрущенко.

"У Британії завжди була особлива міграційна політика, зокрема і видача віз. Тому нинішня ситуація не вплине на процес перетин кордону", — наголосив експерт Інституту демократії і соціального прогресу Богдан Ференс.

"Угода про асоціацію з ЄС, поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі діє у відносинах України з Великобританією навіть за чинними треками до 2020 року", — пояснила Андрущенко, а також додала, що можливий прихід до влади лейбористів може вплинути на ослаблення інтересу до України.

Там триває процедура виходу з Європейського Союзу.

Ухвалене на референдумі більшістю голосів громадян рішення у 2016 році попередньо має набуте чинності у березні 2019 року. Щоправда, перед цим британський уряд і парламент мають узгодити механізм переходу країни, а також економічні та політичні нюанси.

Нинішній вихід з ЄС не означає остаточної ізоляції, адже між Британією і країнами Союзу є десятки договорів, які повинні діяти і після Brexit.

В рамках процедури виходу з організації уряд Терези Мей підготував план для країни і 15 січня він був виставлений на голосування парламенту Британії. Але в підсумку був провалений.

Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, а за — 202. Це перша настільки масштабна поразка уряду за 95 років. Тепер у нього є всього три дні, щоб надати інший варіант угоди. Сам же план був узгоджений з країнами ЄС ще у листопаді 2018 року.

Каменем спотикання стало питання щодо кордонів Британії та ЄС, а також між Ірландією та Північною Ірландією.

В ЄС різко відреагували на провальне голосування. Голова Європейської ради Дональд Туск визнав угоду щодо Brexit провальною і вказав на можливість перегляду рішення щодо виходу Великобританії. З аналогічною заявою виступили й інші країни.

Зі свого боку голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив жаль через те, що британський парламент відкинув угоду щодо Brexit, назвавши документ "найкращою з можливих угод".

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn