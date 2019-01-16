Провал з Brexit: що чекає на ЄС і як ''вдарить'' по Україні

У Британії поглиблюється політична криза — парламент провалив голосування з угоди із Євросоюзом щодо Brexit. З'явилися реальні причини провести дострокові парламентські вибори. На цьому тлі офіційні особи ЄС обурюються, адже Лондон вже кілька років не може визначитися з форматом виходу з Союзу.

Найближчими місяцями сторони знову розпочнуть жорсткі переговори. Камені спотикання для Британії — оформлення кордонів, економічна незалежність і політичне майбутнє.

Як вирішиться ситуація і чи загрожує це чимось Україні — з'ясовував OBOZREVATEL.

Як це вплине на Україну

Політична нестабільність як у Британії, так і в ЄС побічно впливає і на Україну. Євросоюз — стратегічний партнер Києва, тому політична, військова та економічна допомога багато в чому є гарантією стабільності.

Опитані OBOZREVATEL експерти оцінили наслідки кризи для України таким чином:

Відносини ЄС і України не зміняться. Партнери зацікавлені у співпраці.

"На мою думку, не вплине (криза у Британії. — Ред), бо для ЄС важливим є успішне реформування України і консолідація в рамках Євросоюзу з урахуванням посилення кризових явищ, посилення націоналістичних і правих політичних сил в країнах-членах. Йдеться про проведення виборів до Європарламенту, наприклад", — впевнена доцент кафедри міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Світлана Андрущенко.

У Лондоні активно підтримують Україну

Проблем із візами або перетином кордону в разі можливого виходу Британії з ЄС в українців не буде.

"У Британії завжди була особлива міграційна політика, зокрема і видача віз. Тому нинішня ситуація не вплине на процес перетин кордону", — наголосив експерт Інституту демократії і соціального прогресу Богдан Ференс.

Формат торгівлі між Британією і Україною також не зміниться.

"Угода про асоціацію з ЄС, поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі діє у відносинах України з Великобританією навіть за чинними треками до 2020 року", — пояснила Андрущенко, а також додала, що можливий прихід до влади лейбористів може вплинути на ослаблення інтересу до України.

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Що коїться у Британії

Там триває процедура виходу з Європейського Союзу.

Ухвалене на референдумі більшістю голосів громадян рішення у 2016 році попередньо має набуте чинності у березні 2019 року. Щоправда, перед цим британський уряд і парламент мають узгодити механізм переходу країни, а також економічні та політичні нюанси.

Нинішній вихід з ЄС не означає остаточної ізоляції, адже між Британією і країнами Союзу є десятки договорів, які повинні діяти і після Brexit.

В рамках процедури виходу з організації уряд Терези Мей підготував план для країни і 15 січня він був виставлений на голосування парламенту Британії. Але в підсумку був провалений.

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Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, а за — 202. Це перша настільки масштабна поразка уряду за 95 років. Тепер у нього є всього три дні, щоб надати інший варіант угоди. Сам же план був узгоджений з країнами ЄС ще у листопаді 2018 року.

Каменем спотикання стало питання щодо кордонів Британії та ЄС, а також між Ірландією та Північною Ірландією.

В ЄС різко відреагували на провальне голосування. Голова Європейської ради Дональд Туск визнав угоду щодо Brexit провальною і вказав на можливість перегляду рішення щодо виходу Великобританії. З аналогічною заявою виступили й інші країни.

Зі свого боку голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив жаль через те, що британський парламент відкинув угоду щодо Brexit, назвавши документ "найкращою з можливих угод".

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 січня 2019 р.

Як вважає експерт ІДСП Богдан Ференс, провал голосування — можливість для приходу до влади Лейбористської партії на чолі з Джеремі Корбіном. ЄС же в цьому контексті, як не дивно, отримав відтермінування до наступних виборів.

Тереза Мей і Жан Клод Юнкер

Світлана Андрущенко впевнена, ЄС чітко продемонстрував Британії — вихід з Союзу "вдарить" по економіці країни.

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"Для ЄС Brexit — дуже показовий процес. Позиція Євросоюзу очевидна — втрат для країни значно більше — політична і економічна нестабільність, відтік капіталу, збереження єдності і цілісності (враховуючи позиції Шотландії та Північної Ірландії). Можливий уряд національної єдності може звернутися до ЄС щодо продовження переговорного процесу. Але, на мою думку, для ЄС сьогодні Brexit це більш консолідуючий фактор. Ймовірно, їхня позиція залишатиметься незмінною щодо вже досягнутого варіанту угоди про вихід", — наголосила Андрущенко.

Загалом вихід з ЄС без чіткого плану може завдати серйозної шкоди бюджету Британії. За попередніми оцінками, таке потрясіння обвалить ВВП країни на 8%, а виплата "неустойки" в розмірі 39 мільярдів фунтів стерлінгів може спричинити скорочення соціальних виплат.

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