Провал карантина: люди забили на Зеленского
Общественный договор больше не работает.
Несправедливость - это был гроб.
Велюр - это была крышка этого гроба.
Реакция Зеленского на Велюр были гвозди, которым он самолично заколотил гроб и снял карантин.
Карантина давно нет.
Секрет это только для Зеленского и Шмыгаля.
Каждый день будут открываться новые и новые ТИПА запрещённые бизнесы, а те, кого не выпустят с карантина будут платить взятки и все равно работать.
Потому что.
Ночной клуб в самом центре Киева уже гудит, а спортивный клуб и бассейн должен быть закрыт.
Потому что.
Залы внутри ресторанов в сердце столицы работают, а по стране типа никому нельзя.
Потому что.
В парикмахерских забиты посетителями все кресла, а на улицах нет практически никого в масках.
Но штрафовать чужих, когда не реагируешь на своих уродов - невозможно.
Велюр сорвал с власти маски и сорвал людям крышу.
Не видеть это может только слепой.
Зеленский - ты слепой?!
И люди и бизнес массово забили на тебя, твой карантин и твою власть и вы ничего не сможете уже с этим сделать.
Скоро 22 мая.
Клоуны.
Поройтесь в штанах - найдите свои яйца.
Чтобы не выглядеть окончательными уродами просто откройте оставшийся бизнес, откройте общественный транспорт и попросите людей беречь себя.
Хотя нет.
Даже после этого вы навсегда останется в глазах людей уродами без яиц и совести.
К сожалению.
Единственное, что вы можете объявить 22 мая - это о полном снятии карантина и просьбе соблюдать людей и бизнес нормы защиты и предосторожности.
Горько.
Власть провалила не карантин - власть провалила веру людей в то, что пришли другие - новые - лучшие.