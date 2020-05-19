Общественный договор больше не работает.

Несправедливость - это был гроб.

Велюр - это была крышка этого гроба.

Реакция Зеленского на Велюр были гвозди, которым он самолично заколотил гроб и снял карантин.

Карантина давно нет.

Секрет это только для Зеленского и Шмыгаля.

Каждый день будут открываться новые и новые ТИПА запрещённые бизнесы, а те, кого не выпустят с карантина будут платить взятки и все равно работать.

Потому что.

Ночной клуб в самом центре Киева уже гудит, а спортивный клуб и бассейн должен быть закрыт.

Потому что.

Залы внутри ресторанов в сердце столицы работают, а по стране типа никому нельзя.

Потому что.

В парикмахерских забиты посетителями все кресла, а на улицах нет практически никого в масках.

Но штрафовать чужих, когда не реагируешь на своих уродов - невозможно.

Велюр сорвал с власти маски и сорвал людям крышу.

Не видеть это может только слепой.

Зеленский - ты слепой?!

И люди и бизнес массово забили на тебя, твой карантин и твою власть и вы ничего не сможете уже с этим сделать.

Скоро 22 мая.

Клоуны.

Поройтесь в штанах - найдите свои яйца.

Чтобы не выглядеть окончательными уродами просто откройте оставшийся бизнес, откройте общественный транспорт и попросите людей беречь себя.

Хотя нет.

Даже после этого вы навсегда останется в глазах людей уродами без яиц и совести.

К сожалению.

Единственное, что вы можете объявить 22 мая - это о полном снятии карантина и просьбе соблюдать людей и бизнес нормы защиты и предосторожности.

Горько.

Власть провалила не карантин - власть провалила веру людей в то, что пришли другие - новые - лучшие.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!