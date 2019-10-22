Киев отказался от "мира" на условиях Москвы

На прошлой неделе пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер в своем посте в Фейсбук перечислила главные требования украинских властей для выполнения политической части минских соглашений. В первую очередь сюда относится "роспуск квазигруппировок ЛНР и ДНР", а также полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга миссии ОБСЕ на всей территории Украины, вывод российских войск, разведение сил и установление контроля Украины над неподконтрольным участком границы, пишет Ксения Кириллова для tverezo.info.

Провал капитуляции

Фактически, это означает отказ Украины от реализации "формулы Штайнмайера" в том виде, в каком она усиленно продвигается Москвой. В частности, российская интерпретация Минских соглашений предполагала предоставление Донбассу "особого статуса" в день проведения выборов на оккупированных территориях и не гарантировала предварительный вывод с них незаконных вооруженных формирований. В связи с этим многие комментаторы называли прозвучавшее в начале октября заявление президента Зеленского о согласовании этой формулы на встрече трехсторонней контактной группы в Минске "капитуляцией". Однако теперь похоже, что о возвращении оккупированных территорий на условиях Москвы речь уже не идет.При этом известный российский публицист Андрей Пионтковский справедливо отмечал, что выполнение условий Кремля означало бы для Украины внедрение в ее политическое тело "раковой опухоли" оккупированных территорий и легализацию находящихся там боевиков и российских военных, которые затем могут хлынуть в другие районы страны. К слову, иностранные эксперты также отмечали, что такой сценарий чреват как минимум нестабильностью, а как максимум – новой гражданской войной и риском расчленения независимой Украины.

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Отрицание

В связи с этим особенно показательно, как российские чиновники и СМИ отреагировали если не на окончательный провал, то как минимум на ощутимую угрозу провала своего плана. Реакция российских чиновников в целом соответствовала первой психологической стадии принятия неизбежного, известной как отрицание. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что "пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей". Таким образом он словно оставил украинскому руководству "шанс" все же "одуматься" и выполнить требования Москвы.

В таком же стиле отреагировал и российский МИД. Его представитель Мария Захарова заявила, что требования Киева "подрывают процесс консолидации украинского общества и выполнения "Минска", однако добавила, что в Москве "не рассматривают это заявление как консолидированную позицию Киева".

Разделяй и властвуй

Пророссийские эксперты, в свою очередь, также подчеркивают: "ультиматум Кучмы срывает Минские соглашения", но при этом дают понять, что все еще ждут от Владимира Зеленского шагов навстречу. В частности, политтехнолог Сергей Слободчук отмечает, что "в окружении Зеленского есть разные точки зрения", и позиция Кучмы якобы объясняется тем, что он связан с Демократической партией США и лоббирует ее интересы. Ему вторит и другой "эксперт" Александр Семченко, уверяя, что говорить об окончательном срыве Минских соглашений еще рано.

Еще прямолинейней данная позиция отражается на близком к российскому Минобороны сайту "Военное обозрение". Буквально одновременно с постом Олифер один из его авторов опубликовал статью о "противостоянии Зеленского с радикалами и порохоботами", где перечислил "слабые места" действующего президента Украины. В частности, российский военный аналитик упрекнул Владимира Зеленского в том, что тот "с момента прихода к власти не создал лояльного себе силового блока".

"На сегодня ему опереться не на кого, в СБУ произошли изменения только на самом верху, не затронув управленческой вертикали, к тому же эта спецслужба не предназначена для подавления уличных беспорядков", – жалуется автор.

Российские военные также предупреждают Зеленского о возможных проявлениях нелояльности со стороны Авакова, но делают вывод, что ресурсов для победы у "партии войны" нет, и существует она только потому, что "умеренно русофобский" режим Зеленского позволяет ей это.

Угрозы войной

Впрочем, часть российских пропагандистов уже не пыталась играть в дипломатию и перешла к прямым угрозам. Так, ведущий новостей на Первом канале Кирилл Клейменов, назвавший себя и Дарью Олифер "рупором подсознания" правящих элит, по поводу требования ликвидации "ЛДНР" заявил следующее:

"Вы эти, как вы выражаетесь, образования, сами попробуйте ликвидировать. Вы, кстати, это уже один раз пробовали. Не так давно. Я напомню, чем это для вас закончилось. Если забыли. Они вас самих едва не ликвидировали. Поэтому вы тогда и подписали эти соглашения. На которые сейчас почему-то плюете. То есть понятно почему. Вы-то, конечно, уверены, время прошло, и страх притупился. С одной стороны, может, и хорошо. Страх – плохое чувство, унизительное. Но чтобы он не возвращался, все же лучше ничего, а главное никого не пытаться ликвидировать".

Уже упомянутые военные аналитики после опубликования новых условий также перестали заигрывать с Зеленским и заявили, что "Украина окончательно отказалась выполнять Минские договоренности", после чего также перешли к угрозам.

"Зеленскому и его людям пока не пришлось получать сводки о разгроме своих вооруженных сил и не пришлось садиться за стол переговоров, зная, что в противном случае противник утилизирует бригаду-другую и отожмет пару населенных пунктов…

Что же касается предполагаемого "Минском" формата, то он в Киеве не устраивает вообще никого. Поэтому ждать от Украины выполнения обещанного не имеет смысла, по крайней мере, до тех пор, пока подразделения ВСУ не оказались в очередном котле", – недвусмысленно предостерегают они.

План "Б"

Впрочем, не стоит думать, что необходимость Зеленского считаться с мнением патриотически настроенной части украинского общества оказалась для Кремля абсолютной неожиданностью. Несмотря на то, что они всячески пытались давить на украинского президента через пророссийскую часть его окружения, российские политики явно предполагали вариант, при котором их усилия могут не сработать. В частности, еще летом, сразу после парламентских выборов в Украине, участники очередного "Вечера с Владимиром Соловьевым" прямо обозначили свои ожидания. Владимир Жириновский, Карен Шахназаров, Сергей Кургинян и сам Соловьев были солидарны в одном: и президент, и его партия быстро разочаруют своих последователей, а к тому времени Москва должна подготовить своего кандидата, при этом более сильного и харизматичного, чем Медведчук или Бойко.

"Тогда произойдет разрушение политического центра… Тем временем появилась прорусская сила, но она не может быть Медведчуком. Она должна олицетворяться сильным, харизматическим человеком, который замкнет на себя весь прорусский блок. В условиях краха центра и консолидации правого, антирусского блока, русский блок и его консолидация сейчас является главной задачей политического момента… И тогда судьба Украины будет решаться в конфликте между этими людьми и теми, кто сконсолидируется вправо", – поделился планами Сергей Кургинян. Владимир Жириновский, в свою очередь, добавил в своем обычном стиле, что единственным способом "решения украинского вопроса" может стать только силовой вариант: "сначала раздел Украины, а потом окончательная ее ликвидация".

Именно в этом и заключается конечный план Кремля, который Москва будет продолжать реализовывать всеми силами. В случае, если бы Украина согласилась на имплантацию боевиков и российской агентуры в лице "народных республик" без каких-либо условий, процесс "раздела и ликвидации" осуществлялся бы быстрее. Теперь же, скорее всего, дестабилизация страны будет проходить по другому сценарию: путем усиления разочарования в украинском президенте как "человеке, пошедшем на поводу у радикалов и неспособном установить обещанный мир" и одновременно попыткой найти того самого харизматичного пророссийского лидера, который выполнит это столь легкомысленно данное Зеленским обещание.

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