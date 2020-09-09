Трудно представить, чем руководствуется министр обороны Андрей Таран, но большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована.

И прежде всего это касается ряда ключевых и критических для армии видов вооружений.

21 августа заключен контракт на поставку партии 152 мм гаубичных снарядов для орудий "Акация"/Д-20. Однако деньги до сих пор не перечислены.

Контракт на поставку снарядов для 152 мм орудий "Гиацинт" не заключен вообще, эти снаряды в остром дефиците уже длительное время.

Переход на 155 мм натовский единый калибр гаубичной артиллерии вообще снят с повестки дня. Разработка своей 155 мм гаубицы "Богдана" не получила ни копейки финансирования. Не финансируется хотя бы опытное производство 155 мм снарядов.

Контракт на 30 мм осколочные гранаты для подствольных гранатометов и для автоматических гранатометов до сих пор не заключен.

Главного конструктора КБ "Луч" Коростелева удостоили звания Герой Украины, противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" приняли на вооружение, и военное командование заявило, что будет закуплено три дивизиона. Вот только ни копейки денег на финансирование "Нептунов" в 2020-м не выделено. Как будет жить коллектив разработчиков, как будет развернуто производство без денег?

Из позитива - выделено финансирование на ракетную программу "Вільха" - для закупки около сотни ракет, что позволит обеспечить минимальную загрузку 20 оборонных предприятий. Хотя тоже вопрос, зачем закупили ракеты с дальностью действия в 70 км, когда "Луч" уже поставил на вооружение "Вільха-М" с дальностью в 120 км.

Можно было бы понять, если бы денег для военных вообще не было. Но нет, я спросил в интервью министра финансов Сергея Марченко, обрезали ли финансирование для военных? Министр заявил, что нет, что деньги в бюджете на эти расходы есть несмотря на дефицит. Можно сделать вывод, что отсутствие закупок объясняется исключительно нераспорядительностью самого МО и отсутствием контроля премьер-министра. Ну или кто-то очень высокопоставленный просит не израсходовать средства МО до конца года, чтобы пустить их в коронавирусный фонд и затем направить на дорожное строительство.

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