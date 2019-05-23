"Процес незворотній!" З'явилася реакція ЦВК на оскарження указу Зеленського про розпуск Ради

Центральна виборча комісія заявила, що оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року не впливатиме на виборчий процес.

Про це на брифінгу в Києві 23 травня заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", – зазначила вона.

Сліпачук додала, що виборчий процес позачергових виборів у Раду починається з п'ятниці, 24 травня.

"Сьогодні, 23 травня 2019 року, фактично після публікації відповідно до закону указу президента України від 21 травня 2019 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, і, відповідно до закону України про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після публікації, тобто, з 24 травня 2019 року, без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення про його початок", – повідомила глава ЦВК.

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація

Нагадаємо, що громадська організація "Спільна справа" подала до Верховного суду України скаргу на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше він провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!