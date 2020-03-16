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16 березня • оновлено в 16:26
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Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
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Противодействие эпидемии: коронавирус станет стресс-тестом карьеры госслужащих

4.1т
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В ближайшие дни Кабмин проведет заседание по противодействию распространения эпидемии коронавируса. С прошлой недели я продолжаю получать сообщения от чиновников различного уровня с просьбой дать рекомендации. Опираясь на опыт подготовки Днепра к эпидемиологическому кризису хочу описать ряд важных шагов для органов центральной власти.

С учетом решений о приостановке работы учебных и дошкольных заведений, развлекательных и торговых центров, авиасообщения и закрытия границ, считаю необходимым и самым важным:

1. Формирование госрезервов для поддержания жизнеобеспечения работы госорганов. Необходимо сформировать резервы топлива для обеспечения работы полиции и армии, а также медицинских учреждений, резервы питьевой воды, лекарственных препаратов и по возможности оборудования и запчастей для различных видов транспорта.

2. Министерству финансов необходимо обеспечить прямые субвенции из госбюджета в города и области, чтобы местные власти оперативно и самостоятельно принимали решение по закупке средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и других средств для борьбы с эпидемией. Централизованные закупки в этой сфере нужны в госрезерв исключительно для дополнительных интервенций. Все остальное должно закупаться на местах, исходя из потребностей того или иного города или области, или громады. Время идет на минуты, нужно делегировать полномочия вместе с деньгами.

3. Министертво внутренних дел. Необходимо обеспечить патрулирование улиц, наладить взаимодействие органов полиции на местах с обл и горздравотделами и опорными больницами - по выявлению и обсервации зараженных коронавирусом.

4. Минсоцполитики необходимо прекратить работы территориальных центров и отделов социальной защиты, перейти в удаленный режим общения с гражданами. А также обеспечить размещение социальной рекламы на центральных и местных телеканалах, направленной на информирование различных групп населения.

5. Минздрав. Тут масса работы. - Необходимо немедленно принять новые медицинские протоколы, которые учитывают опыт борьбы с коронавирусом в Италии, Израиле и в Китае. - Необходимо приостановить медицинскую реформу вторичной медицины минимум на квартал. И направить соответствующие субвенции в медучреждения для обеспечения своевременной оплаты медперсонала. Следует обязать центры экстренной медицинской помощи проводить устный опрос по телефону о симптоматике, которую испытывает пациент, а после этого принимать решение, какую направлять экстренную медпомощь. Необходимо отменить работу центров обсервации и перейти на обсервацию на дому, так как это сделали в Израиле, в Италии и в других странах, поскольку невозможно выявить "нулевых" больных. Предоставить возможность общинам самостоятельно закупать экспресс-тесты с низкой валидностью, как и лабораторные тесты. Необходимо определиться с дополнительными опорными больницами в городах и областях.

6. Министерство транспорта. Обеспечить дезинфекцию железнодорожного транспорта. А также помещения жд-вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Дать указания местным органам власти проводить ежедневную дезинфекцию жд-транспорта, вокзалов, аэропортов.

7. Минобразование обеспечить по возможности онлайн обучение или на худой конец домашние задания.

8. Министерство Юстиции должно приостановить работу реестров недвижимости, юрлиц и других. Приостановить работу цнапов.

9. Министерство экономики совместно с налоговыми органами должны выработать комплекс мер по стимулированию экономики и увеличению внутреннего госзаказа.

10. Нацбанку необходимо ввести ограничение на выдачу валюты в одни руки для физ и юрлиц.

И самое главное - уберите идиотов из облгосадминистраций, они не способны работать в экстремальных условиях. Для многих коронавирус станет стресс-тестом карьеры госслужащих.

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Автор
Геннадій Корбан Геннадій Корбан
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Геннадия Корбана
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Сугс!!!!!!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Иванов Владимир, Последнее толкование что-то врое" Писец!"
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