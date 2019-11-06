Протистояння з Офісом Зеленського: радник Кличка зробив несподівану заяву

В Офісі президента України Володимира Зеленського більше не намагатимуться "завалити Віталія Кличка", звільнивши його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це заявив радник мера столиці, ексгенпродюсер українського Comedy Club Максим Бахматов в інтерв'ю Bihus.Info. Також наголосив, що зараз ОП "вже є чим займатися".

"На сьогодні команда Кличка не є командою Зеленського, але я б не сказав, що вона опонує. Є Зеленський, законно обраний і народний президент, реально дуже крутий, у нього частини команди, різні полюси, і є пан Кличко — законно обраний мер 5 років тому..." — сказав він.

Віталій Кличко і Максим Бахматов Facebook Максим Бахматов

Крім цього, Бахматов прокоментував недавнє протистояння керівника ОП Андрія Богдана з київським мером.

"Одна історія, коли Богдан тролить Кличка, інша – коли Богдан намагатиметься тролити Бахматова, а Бахматов тролитиме Богдана... І взагалі, що таке тролити? Ти повинен давати факти, прокуратура має подати якісь запити, СБУ тощо. Все інше — це такий феєрверк без результату", — із долею жарту відповів він.

Те, що відбувається, зокрема й у непублічному просторі, між главою ОП та мером столиці, Бахматов назвав фарсом і дешевим наступом.

А також припустив, що більше спроб "звалити" Кличка з боку Банкової не буде. На його думку, рейтинг мера у Києві останнім часом зростав, а "кандидата" від ОП Олександра Ткаченка — падав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Кабмін підтримав звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Сам мер заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

В кінці вересня Кличко подав позов проти Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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