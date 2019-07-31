Проти "захоплення України": Ляшко несподівано об'єднався з Кличком і пригрозив Зеленському

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про об'єднання зусиль із мером Києва Віталієм Кличком.

Відповідне відео він опублікував у середу, 31 липня, на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У мене для вас є прекрасна новина. Для кожного українця, для кожної людини, яка переживає за долю і майбутнє нашої держави. Сьогодні я запропонував Віталію Кличку, законно обраному меру Києва, об'єднати наші зусилля, для того, щоб зупинити наступ "зеленої чуми" на самоврядування Києва та захоплення України", – озвучив Ляшко.

Ляшко і Кличко niklife.com.ua

Він звернувся до лідерів інших політичних партій із закликом приєднатися до них, щоб стати сильнішими і "захистити Україну".

"Начувайся!" – сказав Ляшко наостанок, не уточнивши, кому саме адресував попередження.

У президента Володимира Зеленського зрозуміли посил і відреагували на звернення Ляшка. "Мда. Шо робити?" – написав глава Офісу президента Андрій Богдан у Facebook.

Скріншот

Відзначимо, раніше стало відомо, що Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко закотив скандал з охоронцями в коридорах Адміністрації президента, які не пустили його до Зеленського.

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