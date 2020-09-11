Проти Порошенко зареєстрували ще 15 "порожніх" справ, – адвокат

Служба безпеки України зареєструвала ще 15 кримінальних проваджень щодо п'ятого президента країни, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Це трапилося ще тиждень тому. Таку інформацію озвучив на пресконференції 11 вересня адвокат політика Ігор Головань, передає Еспресо.TV.

Зазначається, що серед звинувачень – державна зрада, фінансування тероризму, захоплення влади та інше. На думку правозахисника, якість "юридичного трешу" щодо Порошенка досягає свого максимуму.

"4 вересня з'явилося 15 нових кримінальних проваджень. Тепер справи порушила Служба безпеки. Тут є і ст. 110, тобто посягання на територіальну цілісність, і ст. 109 – повалення конституційного ладу, захоплення держвлади і як же без державної зради (ст. 111) та привласнення власності, фінансування тероризму і навіть такі екзотичні статті як для політичних лідерів, як втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних мереж", – пояснив Головань.

Адвокат заявив, що ці провадження такі ж "порожні, як і десятки, які були сфабриковані досі".

"Той факт, що влада продовжує політичне переслідування, сам факт початку розслідування цих проваджень є яскравим", – сказав він.

Захист Порошенка стверджує, що у "фабулах цих справ багато йдеться про банківську систему". Крім того, наголосив Головань, зареєстровано кілька справ за заявою експершого заступника Адміністрації президента за часів Януковича Андрія Портнова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко зізнався, що випробування, які стояли перед Україною в 2014-2015 роках, були значно важчими для нього, ніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу президента, оскільки він не боїться ні розслідувань, ні суду.

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